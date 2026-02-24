Dallas Mavericks'in takas döneminde kadrosuna kattığı Khris Middleton'ın sezonun geri kalanındaki geleceği tamamen oyuncunun kendi kararına bırakıldı.



NBA muhabiri Marc Stein'in haberine göre Dallas yönetimi, Middleton'a ya sezonu Mavericks formasıyla tamamlama ya da bir "buyout" anlaşmasıyla serbest kalma seçeneğini sundu.



Stein, "Dallas, yeni transferi Khris Middleton'ın sezonun geri kalanında takımda kalıp kalmayacağı ya da buyout arayıp aramayacağı kararını tamamen oyuncuya bıraktı" ifadelerini kullandı.



Middleton, 1 Mart'a kadar serbest bırakılması halinde play-off potasında yer alan bir takıma katılabilecek. Ancak deneyimli oyuncunun Dallas'ta kalmayı tercih etmesi de güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.



34 yaşındaki yıldız, Washington Wizards'tan Anthony Davis takası kapsamında Dallas'a katılmış ve Mavericks formasıyla çıktığı dört maçta 16 sayı, 4.8 ribaund ve 3 asist ortalamaları yakalamıştı. Middleton ayrıca %49 saha içi isabet oranıyla oynadı.



