24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
20:45
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
23:00
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
23:00
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
23:00
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
22:45
24 Şubat
Hull City-Derby County
22:45

EuroLeague'de 29. hafta fikstürü

Basketbol EuroLeague'de 29. hafta heyecanı 25 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak.

24 Şubat 2026 15:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague'de 29. hafta fikstürü
Basketbol EuroLeague'de 29. hafta heyecanı 25 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 29. hafta 25 Şubat Çarşamba ve 26 Şubat Perşembe günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

Avrupa Ligi'nin 29'uncu haftası aynı zamanda Türk takımlarıyla Sırp ekiplerini karşı karşıya getirecek. Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, haftanın açılış maçında yarın Sırbistan temsilcisi Partizan'ı İstanbul'da ağırlayacak. Anadolu Efes ise bir başka Sırbistan takımı Kızılyıldız'a Belgrad'da konuk olacak.

Fenerbahçe Beko geride kalan 27 haftada 20 galibiyet, 7 mağlubiyet alarak ligin lideri konumunda bulunurken, 9 galibiyet, 19 yenilgi yaşayan Anadolu Efes ise 17. basamakta yer alıyor.


Avrupa Ligi'nde 29. haftanın programı (TSİ) şöyle:

25 Şubat Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe Beko-Partizan (Sırbistan)

21.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Olympiacos (Yunanistan)

22.30 Kızılyıldız (Sırbistan)-Anadolu Efes

22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Barcelona (İspanya)

26 Şubat Perşembe:

20.00 Dubai Basket (Birleşik Arap Emirlikleri)-LDLC ASVEL (Fransa)

21.30 Monaco (Fransa)-Maccabi Rapid (İsrail)

22.05 Hapoel IBI (İsrail)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Paris Basketball (Fransa)

22.30 Baskonia (İspanya)-Valencia Basket (İspanya)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

