24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
4-1
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
0-0
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
3-2
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
1-2
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
1-1
24 Şubat
Hull City-Derby County
4-2

Hull City 3 maç sonra galip

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ligde 3 maç aradan sonra Derby Country karşısında 3-2 kazandı.

25 Şubat 2026 00:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Hull City 3 maç sonra galip




İngiltere Championship'in 34. haftasında Hull City ve Derby Country karşı karşıya geldi

MKM Stadyumunda oynanan müsabakayı Hull City 4-2 kazanmayı bildi.

3 maç aradan sonra 3 puana ulaşan Hull'da galibiyet gollerini; Callum Elder(kk), McBurnie, John Egan ve Lewis Kouman kaydetti.

Konuk Derby Country'nin golleri ise Forsyth ve Szmodics'den geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 57'ye yükselten Hull City, bir maç eksiğine rağmen 4. sıraya yerleşti.

Derby Country ise 48 puanda kaldı.

HULL'UN GELECEK MAÇI 

Hull City, 28 Şubat'ta deplasmanda Porstmouth'a konuk olacak.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.