Hull City 3 maç sonra galip

İngiltere Championship'in 34. haftasında Hull City ve Derby Country karşı karşıya geldi



MKM Stadyumunda oynanan müsabakayı Hull City 4-2 kazanmayı bildi.



3 maç aradan sonra 3 puana ulaşan Hull'da galibiyet gollerini; Callum Elder(kk), McBurnie, John Egan ve Lewis Kouman kaydetti.



Konuk Derby Country'nin golleri ise Forsyth ve Szmodics'den geldi.



Bu sonuçla birlikte puanını 57'ye yükselten Hull City, bir maç eksiğine rağmen 4. sıraya yerleşti.



Derby Country ise 48 puanda kaldı.



HULL'UN GELECEK MAÇI



Hull City, 28 Şubat'ta deplasmanda Porstmouth'a konuk olacak.





