UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Atletico Madrid, Club Brugge'u konuk etti.
Riyadh Air Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
Atletico'ya galibiyeti getiren golleri, 23, 76 ve 87. dakikalarada Alexander Sörloth ile 48. dakikada Johnny Cardoso kaydetti.
Club Brugge'un tek golü ise 38. dakikada Joel Ordonez'den geldi.
Bu sonuçla birlikte karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan Atletico Madrid, toplamda 7-4'lük skorla adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 27 Şubat Cuma günü 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.
SÖRLOTH TARİHE GEÇTİ
Öte yandan İspanyol ekibinde galibiyete damga vuran Alexander Sörloth, Şampiyonlar Ligi tarihinde grup sonrası eleme turunda hat-trick yapan ilk Atletico Madrid oyuncusu oldu.
🧤 Jan Oblak'ın asistinde ⚽️ Sörloth golü buluyor.

🔥Johnny uzak mesafeden harika vurdu! Atletico yeniden önde!

Lookman-Griezmann-Sörloth iş birliği 🤝

Diego Simeone'nin öğrencileri, son 16 turunda Liverpool ya da Tottenham ile karşı karşıya gelecek.
Sörloth'dan hat-trick geldi! 3️⃣

