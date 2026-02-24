24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
4-1
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
0-050'
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
2-151'
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
0-048'
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
1-161'
24 Şubat
Hull City-Derby County
2-263'

Sörloth tarihe geçti; Atletico Madrid turladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda 3-3'ün rövanşında Club Brugge'ü 4-1 yenen Atletico Madrid, son 16 turuna yükseldi. Alexander Sörloth, hat-trick yaparak maça damga vurdu.

calendar 24 Şubat 2026 22:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Atletico Madrid, Club Brugge'u konuk etti.

Riyadh Air Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı. 

Atletico'ya galibiyeti getiren golleri, 23, 76 ve 87. dakikalarada Alexander Sörloth ile 48. dakikada Johnny Cardoso kaydetti.

Club Brugge'un tek golü ise 38. dakikada Joel Ordonez'den geldi.

Bu sonuçla birlikte karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan Atletico Madrid, toplamda 7-4'lük skorla adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu. 

Diego Simeone'nin öğrencileri, son 16 turunda Liverpool ya da Tottenham ile karşı karşıya gelecek. 

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 27 Şubat Cuma günü 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. 

SÖRLOTH TARİHE GEÇTİ

Öte yandan İspanyol ekibinde galibiyete damga vuran Alexander Sörloth, Şampiyonlar Ligi tarihinde grup sonrası eleme turunda hat-trick yapan ilk Atletico Madrid oyuncusu oldu.

