Kelly: ''Osimhen olağanüstü birisi''

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında 25 Şubat Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek İtalya temsilcisi Juventus'un oyuncularından Lloyd Kelly, Allianz Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Lloyd Kelly, sahalarında oynamanın kendileri için avantaj olduğunu kaydederek "Taraftarımızın önünde oynadığımızda, inancımız yükseliyor. Daha öz güvenli oynuyoruz. Bütün maçlar için bu durum böyle. Taraftarlarımızdan bizi desteklemelerini bekliyoruz. Ne durumda olduğumuz biliniyor. Zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.
Zor bir dönem geçirdiklerini aktaran İngiliz savunma oyuncusu, "Birbirimize yardımcı oluyoruz. Son 2-3 maçta bazı olumsuzluklar yaşadık. Juventus, bir aile takımı. Birbirimizi kolluyoruz. Zor durumdayız. Böyle bir zorlukla karşılaştığımızda da kenetleniyoruz." dedi.
''OSİMHEN OLAĞANÜSTÜ BİR OYUNCU''
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in ilk maçta çok iyi oynadığını belirten Kelly, "Victor Osimhen, olağanüstü bir oyuncu. İlk maçta bunu gösterdi. Galatasaray'ın gol fırsatı oluşturmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için çalıştık. Takım olarak bütün yüreğimizi sahaya koymalıyız. Bu karşılaşma, ilk maç gibi olmamalı. Her oyuncu, bu tarz zorlu maçlar öncesi kendini motive etmeye çalışır." ifadelerini kullandı.
''ORGANİZE OLMALIYIZ''
Kelly, son maçlarda rakiplerinin kolay gol bulduğunu dile getirerek "Daha dikkatli olmalıyız. Daha organize olmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde çok yetenekli oyuncular var. Çok ufak bir hareketle sizi zor duruma sokuyorlar. Moralimizin bozulmaması için bir önceki maçı unutmalıyız. Bir taraftan da ilk maçtan dersler çıkarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Juventus'ta oynamaktan mutluluk duyduğunu belirten Kelly, "Burada olduğum süre boyunca bir oyuncu olarak geliştim. Bir birey olarak da gelişme gösterdim. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışmalıyım. Çok ufak ayrıntılara odaklanıyorum. Seviyemi korumaya çalışıyorum. Böyle bir takımda oynamak sizi zihinsel olarak zorluyor. Beklentilerin yüksek olduğu bir kulüpte oynuyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
Lloyd Kelly, sahalarında oynamanın kendileri için avantaj olduğunu kaydederek "Taraftarımızın önünde oynadığımızda, inancımız yükseliyor. Daha öz güvenli oynuyoruz. Bütün maçlar için bu durum böyle. Taraftarlarımızdan bizi desteklemelerini bekliyoruz. Ne durumda olduğumuz biliniyor. Zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.
Zor bir dönem geçirdiklerini aktaran İngiliz savunma oyuncusu, "Birbirimize yardımcı oluyoruz. Son 2-3 maçta bazı olumsuzluklar yaşadık. Juventus, bir aile takımı. Birbirimizi kolluyoruz. Zor durumdayız. Böyle bir zorlukla karşılaştığımızda da kenetleniyoruz." dedi.
''OSİMHEN OLAĞANÜSTÜ BİR OYUNCU''
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in ilk maçta çok iyi oynadığını belirten Kelly, "Victor Osimhen, olağanüstü bir oyuncu. İlk maçta bunu gösterdi. Galatasaray'ın gol fırsatı oluşturmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için çalıştık. Takım olarak bütün yüreğimizi sahaya koymalıyız. Bu karşılaşma, ilk maç gibi olmamalı. Her oyuncu, bu tarz zorlu maçlar öncesi kendini motive etmeye çalışır." ifadelerini kullandı.
''ORGANİZE OLMALIYIZ''
Kelly, son maçlarda rakiplerinin kolay gol bulduğunu dile getirerek "Daha dikkatli olmalıyız. Daha organize olmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde çok yetenekli oyuncular var. Çok ufak bir hareketle sizi zor duruma sokuyorlar. Moralimizin bozulmaması için bir önceki maçı unutmalıyız. Bir taraftan da ilk maçtan dersler çıkarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Juventus'ta oynamaktan mutluluk duyduğunu belirten Kelly, "Burada olduğum süre boyunca bir oyuncu olarak geliştim. Bir birey olarak da gelişme gösterdim. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışmalıyım. Çok ufak ayrıntılara odaklanıyorum. Seviyemi korumaya çalışıyorum. Böyle bir takımda oynamak sizi zihinsel olarak zorluyor. Beklentilerin yüksek olduğu bir kulüpte oynuyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.