Haber Tarihi: 24 Şubat 2026 14:26 - Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2026 14:26

YDUS yerleştirme sonuçları: 2025-YDUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kapsamında yapılan tercihlerin ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrilmişti. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte adayların erişimine açılan sonuç ekranı ve yerleştirme sürecine ilişkin detaylar araştırılıyor.

YDUS yerleştirme sonuçları: 2025-YDUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Abone Ol
12-19 Şubat 2026 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayan adaylar için yerleştirme süreci sona erdi. ÖSYM'nin yaptığı son dakika açıklamasıyla birlikte 2025-YDUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları erişime açıldı ve adaylar sonuçlarını sorgulama ekranı üzerinden görüntülemeye başladı.
ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 2. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı. Tercih sürecinin ardından gerçekleştirilen yerleştirmelerle birlikte adayların hangi programa yerleştiği netlik kazandı.

Yerleştirme işlemlerine ilişkin sayısal veriler de ÖSYM tarafından ayrıca paylaşıldı. Bu veriler kapsamında kontenjanlara yapılan başvuru sayıları, doluluk oranları ve yerleşen aday sayıları gibi detaylar yer aldı.

YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak ulaşabiliyor. Kişisel sonuç ekranında adayın yerleştirildiği program bilgisi, tercih sırası ve yerleşme durumu görüntülenebiliyor.

Diğer Haberler

Mardin 1969 Spor'un cezası 2 maça düşürüldü TFF 2. Lig Mardin 1969 Spor'un cezası 2 maça düşürüldü
Arda Kardeşler resmen hakemliği bıraktı, menajer olacak! Trendyol Süper Lig Arda Kardeşler resmen hakemliği bıraktı, menajer olacak!
Juventus'ta Galatasaray öncesi iki soru işareti Juventus Juventus'ta Galatasaray öncesi iki soru işareti
Suat Çakır: 'İkinci maçta da iyi sonuç alıp turu geçeceğimizi düşünüyoruz' Samsunspor Suat Çakır: "İkinci maçta da iyi sonuç alıp turu geçeceğimizi düşünüyoruz"
YDUS yerleştirme sonuçları: 2025-YDUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı Gündem YDUS yerleştirme sonuçları: 2025-YDUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Beşiktaş böyle ayağa kalktı! Beşiktaş Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
Bir seri varsa bitirir; Beşiktaş Beşiktaş Bir seri varsa bitirir; Beşiktaş
Beşiktaş'ta El Bilal Toure belirsizliği! Beşiktaş Beşiktaş'ta El Bilal Toure belirsizliği!
Fenerbahçe'de büyük sakatlık krizi Fenerbahçe Fenerbahçe'de büyük sakatlık krizi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Ederson'un eşinden "Gidin" tepkilerine yanıt!
2
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım!
3
Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe'ye gönderme
4
Diego Simeone, 15 yılın ardından Atletico Madrid'e veda ediyor!
5
Tedesco açıkladı: Ederson 3 hafta yok!
6
Çağrı Balta, eşyalarını topladı: Fenerbahçe'ye gidiyor!
7
Carrick yönetiminde Manchester United doludizgin!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.