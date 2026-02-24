YDUS yerleştirme sonuçları: 2025-YDUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

12-19 Şubat 2026 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayan adaylar için yerleştirme süreci sona erdi. ÖSYM'nin yaptığı son dakika açıklamasıyla birlikte 2025-YDUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları erişime açıldı ve adaylar sonuçlarını sorgulama ekranı üzerinden görüntülemeye başladı.

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 2. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı. Tercih sürecinin ardından gerçekleştirilen yerleştirmelerle birlikte adayların hangi programa yerleştiği netlik kazandı.

Yerleştirme işlemlerine ilişkin sayısal veriler de ÖSYM tarafından ayrıca paylaşıldı. Bu veriler kapsamında kontenjanlara yapılan başvuru sayıları, doluluk oranları ve yerleşen aday sayıları gibi detaylar yer aldı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak ulaşabiliyor. Kişisel sonuç ekranında adayın yerleştirildiği program bilgisi, tercih sırası ve yerleşme durumu görüntülenebiliyor.