Laporte'den Messi açıklaması!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın başkanı Joan Laporta, yeni çıkan kitabında Barcelona'nın ekonomik durumu başta olmak üzere başkanlık döneminde yaşananları anlattı.



AS'ın aktardığı haberde Lionel Messi'nin ayrılış ve geri dönüşüyle ilgili yaptıkları görüşmeleri paylaşan Laporta, Avrupa Süper Ligi ve teknik direktör kararlarına da değindi.



''TARİHİ BİR FISATTI''



Laporta, tüm kulüplerin çekilmesinin ardından iptal olan Avrupa Süper Ligi'yle ilgili, "Başlangıçta ikna olmamıştım ancak tüm belgeleri inceledikten sonra, kulübe 700 milyon Euro kazandırabilecek tarihi bir fırsat olduğunu gördüm. Barcelona her zaman tutarlı pozisyonunu korudu." dedi.



''XAVI KENDİ SONUNU GETİRDİ''



Xavi'nin ayrılış süreciyle ile ilgilide bilgi veren Joan Laporte, "Takımın fiziksel hazırlıklarında eksiklikler gördük. Sezon sonunda ayrılacağını duyurmuş olmamıza rağmen, kalmak istediğini söyledi. Ona sahip olduğu kadroya inanıp inanmadığını sordum ve o da 'yüzde 100' diyerek yanıtladı. Birkaç gün sonra, iki yıl daha rekabetçi olamayacağımızı söyleyen bazı açıklamalar yaptı. Onu aradım ve işleri doğru yapmadığımızı söyledim. Hastanede yattığım dönemde beni görmek istediğini söyledi. Takıma inandığını, her şeyin değişebileceğini söyledi. Ama ertesi gün Deco'ya birkaç oyuncuyu değiştirmemiz gerektiğini söyledi. Ben de ona bunun son olduğunu ifade ettim ve antrenman sahasında buluştuk. Ona üzgün olduğumuzu ama böyle devam edemeyeceğimizi söyledim." ifadelerine yer verdi



''MESSI İÇİN ÇÖZÜM BULMUŞTUK''



Messi'nin Barcelona'dan ayrılış süreciyle ilgili kamuoyunu aydınlatan spor adamı, "Sözleşme yenileme görüşmelerinde, çok talepkar bir ekibi vardı ve babası daha anlayışlı olsa da, yakın çevresi öyle olmadığı izlenimini verdi. Çılgın bir çözüm bulmuştuk. İlk olarak Barcelona'da kalacak ve sonrasında bir MLS takımına kiralık olarak uzun vadeli bir sözleşmeyle gidecekti. Bu, LaLiga kurallarını atlatmak gibi görünüyordu. Ancak LaLiga bize bunu unutmamızı, bir fon aracılığıyla elli yıl boyunca yayın haklarının bir kısmını satmak için bir anlaşma imzalamamız gerektiğini söyledi." ifadelerini kullandı.



Barcelona'dan ayrıldıktan sonra PSG'ye imza atan Lionel Messi, Ligue 1 ekibindeki kontratının sona ermesinin ardından yeniden Barcelona'nın gündemine gelmişti.



O dönem içinse Laporta şunları kaydetti, "Jorge Messi evime geldi, sözleşmeyi hazırladım ve bir kopyasını ona gönderdim ama cevap vermedi. Bir ay geçtikten sonra evime geri geldi ve bana Inter Miami'ye gitmeye karar verdiklerini, orada buradaki kadar baskı altında olmayacağını söyledi."



