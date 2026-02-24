24 Şubat
Balıkesirspor'un Çoruhlu FK maçı Akhisar'da

Balıkesirspor'un bu hafta evinde İzmir Çoruhlu FK'yla oynaması gereken iç saha maçı Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki elverişsiz zemin koşulları nedeniyle Akhisar Stadı'na alındı.

calendar 24 Şubat 2026 12:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son haftalardaki puan kayıplarıyla Play-Off hattından çıkan Balıkesirspor'un bu hafta evinde İzmir Çoruhlu FK'yla oynaması gereken iç saha maçı Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki elverişsiz zemin koşulları nedeniyle Akhisar Stadı'na alındı.

Fikstürde ilk etapta pazar gün oynanacağı açıklanan karşılaşma Spor Toto Akhisar Stadı'nda cumartesi günü saat 16.00'da yapılacak. Balıkesirspor'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Fikstür gereği 01 Mart Pazar günü saat 16:00'da Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanması gereken Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor- İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakası, Balıkesir Atatürk Stadı zemininin müsabaka oynamaya elverişsiz olması ve her iki kulübün talebi üzerine aynı saatte 28 Şubat Cumartesi günü Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

 Reklam 
