Süper Lig'de görev alan isimlerden Arda Kardeşler, hakemliği bıraktı.
HT Spor'dan Sezgin Gelmez'in haberine göre 38 yaşındaki Arda Kardeşler, istifa dilekçesi vererek faal hakemlik yaşantısına son verdi.
Menajerlik sınavına hazırlanan Kardeşler bir yandan da mesleği olan mühendisliğe devam edecek.
NE OLMUŞTU?
Arda Kardeşler'in yönettiği Trabzonspor - Gaziantepspor maçında verdiği bir karar çok eleştirilmişti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakkında söylediklerinden sonra Arda Kardeşler'e bir daha maç verilmemişti.
Yaşananların ardından Arda Kardeşler, kendisine maç verilmesi beklentisindeydi. Ancak bu gerçekleşmeyince Arda Kardeşler önceki gün istifasını vererek faal hakemliğini sonlandırmış oldu.
Kardeşi Erce Kardeşler olan ve futbolcuları yakın tanıyan Arda Kardeşler, artık menajerlik ile ilgilenecek.
