24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
20:45
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
23:00
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
23:00
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
23:00
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
22:45
24 Şubat
Hull City-Derby County
22:45

Arda Kardeşler resmen hakemliği bıraktı, menajer olacak!

Süper Lig hakemlerinden Arda Kardeşler, kendisine maç verilmemesinin ardından dilekçesini TFF'ye gönderdi ve istifa etti. Detaylar...

calendar 24 Şubat 2026 14:40
Haber: Sporx.com
Arda Kardeşler resmen hakemliği bıraktı, menajer olacak!
Süper Lig'de görev alan isimlerden Arda Kardeşler, hakemliği bıraktı.

HT Spor'dan Sezgin Gelmez'in haberine göre 38 yaşındaki Arda Kardeşler, istifa dilekçesi vererek faal hakemlik yaşantısına son verdi.

Menajerlik sınavına hazırlanan Kardeşler bir yandan da mesleği olan mühendisliğe devam edecek.

NE OLMUŞTU?

Arda Kardeşler'in yönettiği Trabzonspor - Gaziantepspor maçında verdiği bir karar çok eleştirilmişti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakkında söylediklerinden sonra Arda Kardeşler'e bir daha maç verilmemişti.

Yaşananların ardından Arda Kardeşler, kendisine maç verilmesi beklentisindeydi. Ancak bu gerçekleşmeyince Arda Kardeşler önceki gün istifasını vererek faal hakemliğini sonlandırmış oldu.

Kardeşi Erce Kardeşler olan ve futbolcuları yakın tanıyan Arda Kardeşler, artık menajerlik ile ilgilenecek.

