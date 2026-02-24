24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
20:45
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
23:00
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
23:00
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
23:00
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
22:45
24 Şubat
Hull City-Derby County
22:45

Fenerbahçe Opet, FIBA EuroLeague'de Spar Girona'ya konuk olacak

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague'de yarı final play-in ikinci maçında 25 Şubat Çarşamba günü İspanya temsilcisi Spar Girona'ya konuk olacak.

calendar 24 Şubat 2026 11:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Pavello Fontajau Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

İlk maçta rakibini 87-69 mağlup eden sarı-lacivertliler, ikinci karşılaşmayı da kazanması durumunda seriyi 2-0'a taşıyacak ve turu geçen taraf olacak.

Eşleşmede iki galibiyete ulaşan ekip, Altılı Final'e yarı finalden, mağlup ekipler ise çeyrek finalden dahil olacak.

İspanyol temsilcisinin yarın oynanacak müsabakayı kazanması durumunda üçüncü maç, 3 Mart Salı günü Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
