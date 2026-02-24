Sadece Galatasaray'ın değil tüm 'dev'lerin sendromu!

Galatasaray, geçtiğimiz hafta Juventus'u Şampiyonlar Ligi'nde 5-2 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı.
Ancak hafta sonu Konyaspor'a 2-0 yenilerek taraftarlarını üzdü. Sarı kırmızılılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde büyük kayıplar yaşadı. Ancak, bu sorunu sadece Galatasaray yaşamıyor.
Avrupa'da şampiyonluk yarışındaki büyük takımların lig performansı, Şampiyonlar Ligi haftalarının hemen ardından düşüş gösteriyor. Buna karşılık, Avrupa takvimin olmadığı haftalarda galibiyet oranı daha yüksek seviyelere çıkıyor.
Sarı-kırmızılıların, Şampiyonlar Ligi öncesi puan ortalaması 2.55, Şampiyonlar Ligi sonrası ise 1.88... Diğer maçlarda ise 3.00!
BAYERN MÜNİH YÜZDE 100'DE 71'E
Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi maçları öncesi galibiyet yüzde 88. Devler Ligi'ndeki maçlarından sonra ligdeki galibiyet yüzdesi ise 71... Önünde ve arkasında Şampiyonlar Ligi olmayan maçlarda öncesi yüzde 100 galibiyet oranıyla mücadele ediyor.
M. CITY YÜZDE 75'TEN 67'YE
Bir başka dev Manchester City, Şampiyonlar Ligi maçları öncesi yüzde 75 galibiyet, sonrasında ise yüzde 67 galibiyet oranına sahip... Önünde ve arkasında Şampiyonlar Ligi olmayan maçlarda ise galibiyet yüzdesi 75 oldu.
