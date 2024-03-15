İftardan Sonra Cinsel İlişkiye Girilir Mi? Diyanet Görüşü

Ramazan ayında oruç tutarken cinsel ilişkiye girip girmemek konusunda birçok soru işareti ve endişe mevcuttur. Bu haber yazısında, iftardan sonra cinsel ilişkiye girmenin dinî, sağlık ve psikolojik açıdan etkilerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.



İftardan Sonra Cinsel İlişkiye Girilir Mi?



İslam dininde, oruçluyken cinsel ilişkiye girmek kesinlikle yasaktır. Bu durum, "zinâ" olarak kabul edilir ve büyük bir günahtır.



Kuran-ı Kerim'de:



"...Sabahın beyaz ipliği gecenin siyah ipliğinden ayırt edilinceye kadar oruç tutun. Sonra eşlerinizle birleşin." (Bakara Suresi, 187. ayet)



bu şekilde açıkça ifade edilmiştir.



Hadislerde de:



"Kim Ramazan ayında oruç tutarken gündüz eşiyle birleşirse, Allah onun orucunu ve namazını kabul etmez."



şeklinde bu durumun ne kadar büyük bir günah olduğuna dair birçok uyarı yer alır.



Oruçluyken cinsel ilişkiye girmenin kefareti:



Bir köle azad etmek



Altı ay boyunca 60 fakire yemek yedirmek



60 gün oruç tutmak



olarak belirtilmiştir.



Ancak bu kefaretlerin günahı silmediğini, sadece Allah'ın affını dilemeyi sağlayacağını unutmamak önemlidir.



Sağlık Açısından Etkileri



Oruçluyken cinsel ilişkiye girmek, hem oruç tutan kişi hem de eşi için bazı sağlık riskleri oluşturabilir. Bu risklerden bazıları şunlardır:



Susuzluk ve Yorgunluk: Oruç tutarken vücut susuz kalır ve yorgun düşer. Bu durumda cinsel ilişkiye girmek, daha fazla yorgunluğa ve halsizliğe yol açabilir.



Kan Şekerinin Düşmesi: Oruç tutarken kan şekeri seviyesi düşer. Cinsel ilişkiye girmek bu durumu daha da kötüleştirebilir ve bayılmaya neden olabilir.



Mide Rahatsızlıkları: Oruçluyken mide hassasiyeti artabilir. Cinsel ilişkiye girmek mide bulantısı, kusma ve hazımsızlık gibi problemlere yol açabilir.



Baş Dönmesi: Oruçluyken tansiyon düşebilir ve baş dönmesi yaşanabilir. Bu durumda cinsel ilişkiye girmek denge kaybına ve düşmeye neden olabilir.



Özellikle kronik bir hastalığı olan veya hamile olan kişilerin, oruçluyken cinsel ilişkiye girmeden önce doktora danışmaları önemlidir.



Psikolojik Etkileri



Oruçluyken cinsel ilişkiye girmek, bazı kişilerde psikolojik strese ve suçluluk duygusuna yol açabilir. Bu durum, oruç ibadetinin manevi faydalarını gölgeleyebilir.



Ayrıca, oruç tutarken cinsel dürtülerde artış yaşanabilir. Bu dürtülerle başa çıkmak zor olabilir ve bu durum öfke, sinirlilik ve konsantrasyon eksikliği gibi problemlere yol açabilir.



Alternatifler



Oruçluyken cinsel istekleri kontrol altında tutmak için:



Bol bol su içmek



Hafif egzersiz yapmak



Dikkatini dağıtacak aktivitelere yönelmek (kitap okumak, film izlemek vb.)



Uyku düzenine dikkat etmek



Geceleri geç saatlere kadar uyanık kalmaktan kaçınmak



gibi yöntemler kullanılabilir.



Eşler arasında iletişim kurmak ve birbirlerine destek olmak da bu süreçte çok önemlidir.



Sonuç



İftar sonrası cinsel ilişkiye girmek, dinî açıdan kesinlikle yasaktır. Sağlık ve psikolojik açıdan da bazı riskler oluşturabilir.

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