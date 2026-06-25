Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Brezilya lider, İskoçya beklemede!

2026 Dünya Kupası C Grubu'nda Brezilya, Vinicius Jr'ın iki gol attığı maçta İskoçya'yı 3-0 mağlup ederek lider olarak son 32 turuna yükseldi. İskoçya ise en iyi üçüncüler arasına kalma umutlarını sürdürdü.

calendar 25 Haziran 2026 03:01 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 03:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Brezilya lider, İskoçya beklemede!
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2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nun üçüncü ve son hafta maçında İskoçya ile Brezilya karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brezilya 3-0 kazanarak adını son 32 turuna grup lideri olarak yazdırdı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında İskoçya savunmasının hatasını değerlendiren Vinicius Jr., Brezilya'yı öne geçirdi.

45+6. dakikada bir kez daha sahneye çıkan yıldız futbolcu, kendisinin ikinci, takımının ise ikinci golünü kaydetti ve ilk yarı Brezilya'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Sambacılar, 60. dakikada Matheus Cunha'nın golüyle farkı üçe çıkardı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Brezilya sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Carlo Ancelotti'nin ekibi puanını 7'ye yükseltti. Aynı puana ulaşan Fas, Haiti'yi mağlup etmesine rağmen averajla grubu ikinci sırada tamamladı.

C Grubu'nu lider bitiren Brezilya, son 32 turunda F Grubu ikincisiyle eşleşecek. Fas ise ikinci sıradan üst tura yükselerek F Grubu liderinin rakibi oldu.

İskoçya ise 3 puanda kaldı. Steve Clarke'ın öğrencileri grubu üçüncü sırada tamamlarken, en iyi üçüncüler arasına girerek son 32 turuna yükselme umutlarını diğer gruplarda oynanacak maçların sonuçlarına bıraktı.

VINICIUS EFSANELERİN ARASINDA

Vinicius Jr., Brezilya formasıyla Dünya Kupası'ndaki ilk üç maçında da gol atan dördüncü futbolcu oldu.

Bu başarıya daha önce Ronaldo Nazario, Romario ve Rivaldo ulaşmıştı.

25 yaşındaki yıldız futbolcu, Dünya Kupası kariyerinde çıktığı 7 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

NEYMAR 980 GÜN SONRA DÖNDÜ

Brezilya'nın yıldız futbolcusu Neymar, 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez forma giydi.

76. dakikada Matheus Cunha'nın yerine oyuna dahil olan Neymar, 980 gün aradan sonra Brezilya Milli Takımı formasını yeniden sırtına geçirdi.

34 yaşındaki yıldız, Pele, Djalma Santos ve Cafu'nun ardından Brezilya tarihinde dört farklı Dünya Kupası'nda forma giyen dördüncü futbolcu oldu.

Neymar, grubun ilk iki maçını sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.

5. KEZ KARŞILAŞTILAR

Brezilya ile İskoçya, FIFA Dünya Kupası tarihinde beşinci kez karşı karşıya geldi.

İki ekip daha önce 1974, 1982, 1990 ve 1998 Dünya Kupaları'nda da kozlarını paylaşmıştı.

Dünya Kupası tarihinde Arjantin-Hollanda eşleşmesinin (6) ardından en fazla oynanan ikinci eşleşme Brezilya-İskoçya oldu.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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