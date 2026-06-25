Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Pochettino'dan Türkiye övgüsü!

ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Türkiye'nin gruptan elenmesine rağmen çok kaliteli bir takım olduğunu belirterek mücadeleden galibiyetle ayrılıp grubu 3'te 3 ile tamamlamak istediklerini söyledi.

calendar 25 Haziran 2026 02:42 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 03:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Pochettino'dan Türkiye övgüsü!
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı'yla karşılaşacak ABD'de teknik direktör Mauricio Pochettino, Türkiye'yi yenerek 3'te 3 yaparak grup aşamasını tamamlamak istediklerini söyledi.

"TÜRKİYE DAHA FAZLASINI HAK EDİYORDU" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın oynanacağı Los Angeles Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Pochettino, "Bu bir dünya kupası maçı, kendi bayrağınız, ülkeniz için oynarsınız ve bu her zaman bir gurur meselesidir. Türk takımı yarın mücadeleci olacaktır, evet elendiler ama yarın önemli bir maç oynayacağız. Kolay bir maç olacağını düşünmüyoruz, rakibimizin kalitesini biliyoruz. Benim görevim onların neden elendiğini analiz etmek değil ama Türkiye'yi inceledim, bana göre daha fazlasını hak ediyorlardı, çok iyi bir takım. Yarın karşımızda rekabetçi ve gururu için oynayacak bir takım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"YARIN ÜLKELERİ, BAYRAKLARI VE GURURLARI İÇİN OYNAYACAKLAR"

"Türkiye için son iki maç iyi olmadığı için bir hayal kırıklığı var ama bu beklenen bir sonuç değildi. Performans çok kötü değildi, sonuca sebep olacak kötü bir performans yoktu." diyen deneyimli teknik adam, "Çeşitli sebeplerle Türkiye maç kazanamamış olabilir ama sonuçta çok rekabetçi ve sonuç elde etmek için elinden geleni yapan bir takım vardı. Türkiye'nin müthiş bir milli takımı var ve Türkiye'deki ligin çok rekabetçi olduğunu biliyoruz ama sadece üçüncü kez dünya kupasına katıldılar. Bana göre yarın ülkeleri, bayrakları ve gururları için oynayacaklar. Oldukça rekabetçi bir maç olacaktır." açıklamasında bulundu.

"KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Pochettino, "Son 32 turunda rakibiniz Bosna Hersek olacak gibi. O maça hazırlanıyor musunuz?" sorusunu, "Tabii ki hazırlanıyoruz, mevcut şartlar altında bazı kararlar vermemiz gerekiyor. Farklı bir organizasyon yapmamız gerekebilir. Önce yarınki maçı kazanmak istiyoruz. Gruplardan çıktık ama yarınki maça kazanmak için çıkacağız. İnandığımız ve oynamaya hazır ilk 11'i sahaya çıkaracağız. Kazanmak ve 3 galibiyetle gruptan çıkmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Arjantinli teknik adam, sakatlıktan dönen Christian Pulisic'in sakatlığını atlattığını belirterek, "Sarı kartı olanlar için risk büyük, normalde başlangıçta onları oynatmamak daha kolay bir çözüm olabilir. Pulusic'in durumuna bakacağız. Pulisic fiziksel olarak hazır. Baştan mı başlar, sonra mı oyuna girer buna karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika32103037
2Güney Kore31112204
3Çekya302123-12
4Güney Afrika302113-22
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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