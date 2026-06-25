Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Fas'tan Haiti'ye karşı büyük geri dönüş!

2026 Dünya Kupası C Grubu'nda Fas, iki kez geriye düştüğü mücadelede Haiti'yi 4-2 mağlup ederek averajla ikinci olarak son 32 turuna yükseldi.

calendar 25 Haziran 2026 03:01 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 03:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Fas'tan Haiti'ye karşı büyük geri dönüş!
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2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nun üçüncü ve son hafta maçında Fas ile Haiti karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fas, Haiti'yi 4-2 mağlup ederek adını son 32 turuna yazdırdı.

Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Fas, averajla C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükseldi.

Grubu lider tamamlayan Brezilya F Grubu ikincisiyle eşleşirken, Fas ise F Grubu liderinin rakibi oldu.

Haiti ise grup aşamasını puansız tamamlayarak turnuvaya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 10. dakikasında Yassine Bounou'nun kendi kalesine attığı golle Haiti öne geçti.

Fas, 39. dakikada Achraf Hakimi'nin golüyle skora denge getirdi.

Sebastien Migne'nin öğrencileri, 43. dakikada Isidor'un golüyle yeniden üstünlüğü yakaladı.

İlk yarının uzatma dakikalarında sahneye çıkan Ismael Saibari, attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ve takımlar soyunma odasına eşitlikle girdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Kuzey Afrika temsilcisi, 78. dakikada Soufiane Rahimi'nin golüyle mücadelede ilk kez öne geçti.

89.dakikada Yassine'in kaydettiği gol farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Fas sahadan 4-2 galip ayrıldı.

HAİTİ 52 YIL SONRA GOLLE TANIŞTI

Haiti, Fas karşısında bulduğu gollerle Dünya Kupası'ndaki 52 yıllık gol hasretine son verdi.

1974'ün ardından ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Karayip temsilcisi, turnuvada ilk kez fileleri havalandırmayı başardı.

SAİBARİ TARİHE GEÇTİ

Ismael Saibari, Haiti karşısında da golünü atarak grup aşamasındaki üç maçın tamamında fileleri havalandırdı.

Adı Bayern Münih ile anılan Faslı futbolcu, turnuvadaki gol sayısını 3'e yükseltti.

Saibari ayrıca Dünya Kupası tarihinde takımının grup aşamasındaki üç maçında da gol atan ilk Afrikalı futbolcu oldu.

24 yaşındaki oyuncu, Asamoah Gyan'ın 2010 Dünya Kupası'nda Gana formasıyla attığı 3 golün ardından bir Dünya Kupası organizasyonunda 3 gole ulaşan ilk Afrikalı oyuncu olarak kayıtlara geçti.

İLK KEZ KARŞILAŞTILAR

Fas ile Haiti, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geldi. Atlanta'da oynanan mücadele, iki ülke arasındaki ilk resmi maç olarak kayıtlara geçti.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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