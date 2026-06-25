Fas'tan Haiti'ye karşı büyük geri dönüş!
2026 Dünya Kupası C Grubu'nda Fas, iki kez geriye düştüğü mücadelede Haiti'yi 4-2 mağlup ederek averajla ikinci olarak son 32 turuna yükseldi.
Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Fas, averajla C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükseldi.
Grubu lider tamamlayan Brezilya F Grubu ikincisiyle eşleşirken, Fas ise F Grubu liderinin rakibi oldu.
Haiti ise grup aşamasını puansız tamamlayarak turnuvaya veda etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
Karşılaşmanın 10. dakikasında Yassine Bounou'nun kendi kalesine attığı golle Haiti öne geçti.
Fas, 39. dakikada Achraf Hakimi'nin golüyle skora denge getirdi.
Sebastien Migne'nin öğrencileri, 43. dakikada Isidor'un golüyle yeniden üstünlüğü yakaladı.
İlk yarının uzatma dakikalarında sahneye çıkan Ismael Saibari, attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ve takımlar soyunma odasına eşitlikle girdi.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Kuzey Afrika temsilcisi, 78. dakikada Soufiane Rahimi'nin golüyle mücadelede ilk kez öne geçti.
89.dakikada Yassine'in kaydettiği gol farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Fas sahadan 4-2 galip ayrıldı.
HAİTİ 52 YIL SONRA GOLLE TANIŞTI
Haiti, Fas karşısında bulduğu gollerle Dünya Kupası'ndaki 52 yıllık gol hasretine son verdi.
1974'ün ardından ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Karayip temsilcisi, turnuvada ilk kez fileleri havalandırmayı başardı.
SAİBARİ TARİHE GEÇTİ
Ismael Saibari, Haiti karşısında da golünü atarak grup aşamasındaki üç maçın tamamında fileleri havalandırdı.
Adı Bayern Münih ile anılan Faslı futbolcu, turnuvadaki gol sayısını 3'e yükseltti.
Saibari ayrıca Dünya Kupası tarihinde takımının grup aşamasındaki üç maçında da gol atan ilk Afrikalı futbolcu oldu.
24 yaşındaki oyuncu, Asamoah Gyan'ın 2010 Dünya Kupası'nda Gana formasıyla attığı 3 golün ardından bir Dünya Kupası organizasyonunda 3 gole ulaşan ilk Afrikalı oyuncu olarak kayıtlara geçti.
İLK KEZ KARŞILAŞTILAR
Fas ile Haiti, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geldi. Atlanta'da oynanan mücadele, iki ülke arasındaki ilk resmi maç olarak kayıtlara geçti.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|2
|Avustralya
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Türkiye
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|6
|2
|Güney Kore
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Çekya
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Güney Afrika
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|7
|6
|2
|Fildişi Sahili
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Ekvador
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|4
|Curacao
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|4
|4
|2
|Japonya
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|3
|İsveç
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
|4
|Tunus
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Mısır
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|İran
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3
|Belçika
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|4
|Yeni Zelanda
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|4
|2
|Uruguay
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|3
|Cape Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|4
|Suudi Arabistan
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|2
|Norveç
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|4
|6
|3
|Senegal
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|4
|Irak
|2
|0
|0
|2
|1
|7
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|2
|Avusturya
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Cezayir
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Ürdün
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|2
|Portekiz
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|5
|4
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|4
|Özbekistan
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|Gana
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|3
|Hırvatistan
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|Panama
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0