Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Milliler, ABD maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda ABD ile oynayacağı son maçın hazırlıklarını tamamladı.

calendar 25 Haziran 2026 04:38 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 05:03
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
SPORX AI BAKIŞI
Milliler, ABD maçı hazırlıklarını tamamladı
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçında ABD'yle karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Carson Sports Park'taki antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

Sahada yapılan kısa toplantının ardından idman ısınma koşularıyla başladı.

Futbolcular istasyon çalışması ve top kapma idmanın ardından antrenmanın basına kapalı bölümünde ABD maçının taktiği üzerinde çalıştı.

İdmanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu takip etti. Teknik direktör Vincenzo Montella, antrenman öncesinde Bakan Bak'la kısa bir görüşme yaptı.

Türkiye-ABD karşılaşması yarın TSİ 05.00'te Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika32103037
2Güney Kore31112204
3Çekya302123-12
4Güney Afrika302113-22
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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