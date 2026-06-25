Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Güney Afrika, Güney Kore'yi devirip tarih yazdı!

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez grup aşamasını geçti. Güney Kore ise en iyi üçüncüler arasına kalma umutlarını sürdürecek.

calendar 25 Haziran 2026 05:57 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 06:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Güney Afrika, Güney Kore'yi devirip tarih yazdı!
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2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun üçüncü ve son hafta maçında Güney Afrika ile Güney Kore karşı karşıya geldi.
 Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Monterrey Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulamayınca devre golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda baskısını artıran Güney Afrika, 63. dakikada Maseko'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Güney Afrika sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Hugo Broos'un öğrencileri puanını 4'e yükselterek A Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve adını son 32 turuna yazdırdı.



Stat: Monterrey

Hakemler: Facundo Tello, Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade (Arjantin)

Güney Afrika: Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mbatha, Sithole, Maseko (Dk. 75 Rayners), Mofokeng (Dk. 80 Adams), Appollis (Dk. 63 Moremi), Makgopa

Güney Kore: Kim, Han Beom Lee, Min-Jae (Dk. 66 Park), Hyuk Lee, Seol, Baek (Dk. Jin-Gyu Kim), In-Beom Hwang, Seok Lee (Dk. 46 Castrop), Kang-in Lee, Hee-Chan Hwang (Dk. 46 Heung Min Son), Oh (Dk. 74 Cho)

Gol: Dk. 63 Maseko (Güney Afrika)

Sarı kartlar: Dk. 73 Modiba (Güney Afrika), Dk. 79 Cho (Güney Kore)

SON 32'DE KANADA'NIN RAKİBİ OLDULAR

"Bafana Bafana", son 32 turunda Kanada ile karşı karşıya gelecek. 3 puanda kalan Güney Kore ise grubu üçüncü sırada tamamladı. Asya temsilcisi, en iyi üçüncüler arasında yer alarak üst tura yükselme umutlarını diğer gruplarda oynanacak maçların sonuçlarına bıraktı.

TARİH YAZDILAR

Güney Afrika, Dünya Kupası tarihinde ilk kez grup aşamasını geçme başarısı gösterdi. Daha önce 1998, 2002 ve ev sahipliği yaptığı 2010 Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen Afrika temsilcisi, 2026'da tarih yazarak son 32 turuna yükseldi.

İLK KEZ KARŞILAŞTILAR

Güney Afrika ile Güney Kore, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geldi. İki ülke arasındaki ilk resmi randevu, 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun son hafta mücadelesinde oynandı.

OH İLK KEZ 11'DE BAŞLADI

Beşiktaş forması giyen Hyeon-Gyu Oh, Güney Afrika karşısında 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk ilk 11 başlangıcını yaptı. Güney Koreli futbolcu, 74. dakikada yerini Cho Gue-sung'a bıraktı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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