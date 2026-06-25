Güney Afrika, Güney Kore'yi devirip tarih yazdı!
2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez grup aşamasını geçti. Güney Kore ise en iyi üçüncüler arasına kalma umutlarını sürdürecek.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Monterrey Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulamayınca devre golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda baskısını artıran Güney Afrika, 63. dakikada Maseko'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Güney Afrika sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Hugo Broos'un öğrencileri puanını 4'e yükselterek A Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve adını son 32 turuna yazdırdı.
Stat: Monterrey
Hakemler: Facundo Tello, Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade (Arjantin)
Güney Afrika: Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mbatha, Sithole, Maseko (Dk. 75 Rayners), Mofokeng (Dk. 80 Adams), Appollis (Dk. 63 Moremi), Makgopa
Güney Kore: Kim, Han Beom Lee, Min-Jae (Dk. 66 Park), Hyuk Lee, Seol, Baek (Dk. Jin-Gyu Kim), In-Beom Hwang, Seok Lee (Dk. 46 Castrop), Kang-in Lee, Hee-Chan Hwang (Dk. 46 Heung Min Son), Oh (Dk. 74 Cho)
Gol: Dk. 63 Maseko (Güney Afrika)
Sarı kartlar: Dk. 73 Modiba (Güney Afrika), Dk. 79 Cho (Güney Kore)
SON 32'DE KANADA'NIN RAKİBİ OLDULAR
"Bafana Bafana", son 32 turunda Kanada ile karşı karşıya gelecek. 3 puanda kalan Güney Kore ise grubu üçüncü sırada tamamladı. Asya temsilcisi, en iyi üçüncüler arasında yer alarak üst tura yükselme umutlarını diğer gruplarda oynanacak maçların sonuçlarına bıraktı.
TARİH YAZDILAR
Güney Afrika, Dünya Kupası tarihinde ilk kez grup aşamasını geçme başarısı gösterdi. Daha önce 1998, 2002 ve ev sahipliği yaptığı 2010 Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen Afrika temsilcisi, 2026'da tarih yazarak son 32 turuna yükseldi.
İLK KEZ KARŞILAŞTILAR
Güney Afrika ile Güney Kore, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geldi. İki ülke arasındaki ilk resmi randevu, 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun son hafta mücadelesinde oynandı.
OH İLK KEZ 11'DE BAŞLADI
Beşiktaş forması giyen Hyeon-Gyu Oh, Güney Afrika karşısında 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk ilk 11 başlangıcını yaptı. Güney Koreli futbolcu, 74. dakikada yerini Cho Gue-sung'a bıraktı.
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|Takımlar
|O
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|Av.
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|ABD
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|6
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|5
|6
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|Avustralya
|2
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|Paraguay
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|Türkiye
|2
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|Takımlar
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|A
|Y
|Av.
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|1
|Meksika
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|6
|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3
|Güney Kore
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
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|Takımlar
|O
|G
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|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|7
|6
|2
|Fildişi Sahili
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Ekvador
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|4
|Curacao
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|4
|4
|2
|Japonya
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|3
|İsveç
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
|4
|Tunus
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Mısır
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|İran
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3
|Belçika
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|4
|Yeni Zelanda
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|4
|2
|Uruguay
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|3
|Cape Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|4
|Suudi Arabistan
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|2
|Norveç
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|4
|6
|3
|Senegal
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|4
|Irak
|2
|0
|0
|2
|1
|7
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|2
|Avusturya
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Cezayir
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Ürdün
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|2
|Portekiz
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|5
|4
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|4
|Özbekistan
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|Gana
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|3
|Hırvatistan
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|Panama
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0