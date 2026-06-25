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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Meksika 3'te 3 yaptı, Çekya'ya veda ettirdi!

Ev sahibi Meksika, Çekya'yı 3-0 mağlup ederek A Grubu'nu 9 puanla lider tamamladı. 1 puanla son sırada kalan Çekya ise turnuvaya veda etti.

calendar 25 Haziran 2026 05:57 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 06:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Meksika 3'te 3 yaptı, Çekya'ya veda ettirdi!
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2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun üçüncü ve son hafta maçında ev sahibi Meksika ile Çekya karşı karşıya geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mexico City Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulamazken soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya etkili başlayan Meksika, 55. dakikada Mateo Chavez'in golüyle öne geçti.

Baskısını sürdüren ev sahibi ekipte Julian Quinones, 61. dakikada farkı ikiye çıkardı.

90+4. dakikada Alvaro Fidalgo sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Meksika sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Javier Aguirre'nin öğrencileri grup aşamasını 3'te 3 yaparak 9 puanla lider tamamladı ve adını son 32 turuna yazdırdı.



Stat: Mexico City

Hakemler: Yael Perez, Maximiliano Del Yesso, Facundo Rodriguez (Arjantin)

Çekya: Kovar, Holes (Dk. 64 Soucek-Dk. 87 Sojka)), Hranac, Krejci, Coufal, Cerv (Dk. 87 Chory), Sadilek, Doudera, Sulc, Visinsky (Dk. 56 Provod), Hlozek (Dk. 64 Shick)

Meksika: Rangel (Dk. 78 Ochoa), Sanchez, Montes, Reyes, Chavez (Dk. 78 Gallardo), Mora (Dk. 72 Fidalgo), Alvarez, Romo (Dk. 63 Vargas), Alvarado, Quinones, Ayala (Dk. 63 Gimenez)

Goller: Dk. 55 Chavez, Dk. 61 Quinones, Dk. 90+4 Fidalgo (Meksika)

Sarı kart: Dk. 64 Edson Alvarez (Meksika)

MEKSİKA RAKİBİNİ BEKLİYOR

İlk iki maçında Güney Afrika'yı 2-0, Güney Kore'yi ise 1-0 mağlup eden ev sahibi ekip, grup liderliğini ikinci hafta sonunda garantilemişti. Meksika, son 32 turunda C, E, F, H veya I Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan takımlardan biriyle eşleşecek.

ÇEKYA VEDA ETTİ, GÜNEY AFRİKA TURLADI, GÜNEY KORE BEKLEMEDE

Miroslav Koubek yönetimindeki Çekya ise 1 puanla A Grubu'nu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

A Grubu'nun diğer maçında Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Güney Afrika 4 puanla ikinci sırayı alarak son 32 turuna yükselirken, Güney Kore 3 puanla üçüncü sırada yer aldı ve en iyi üçüncüler arasına kalabilmek için diğer grupların sonuçlarını beklemeye başladı.

OCHOA 4. DÜNYA KUPASI'NDA SAHNE ALDI

Meksika'nın efsane kalecisi Guillermo Ochoa, 78. dakikada oyuna girerek Dünya Kupası kariyerindeki bir ilki daha yaşadı.

40 yaşındaki file bekçisi, 2014, 2018 ve 2022'nin ardından 2026'da da forma giyerek Dünya Kupası'nda dört farklı turnuvada görev yaptı. Ochoa, ayrıca Meksika'nın Dünya Kupası kadrosuna altıncı kez dahil olma başarısını gösterdi.

ÇEKYA GALİBİYET GÖREMEDİ

Çekya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı galibiyet alamadan tamamladı.

Avrupa temsilcisi grup aşamasında 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, Dünya Kupası grup etabını en son 1982 yılında da galibiyet elde edemeden tamamlamıştı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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