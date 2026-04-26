Haber Tarihi: 26 Nisan 2026 11:31 - Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2026 11:31

TOKİ diğer kategorisi ne zaman çekilecek? 2026

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yürütülen ve milyonlarca dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmayı hedefleyen dev sosyal konut projesinde nefesler tutuldu! Özellikle İstanbul'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 25 Nisan'da coşkuyla başlayan kura maratonunda sıra, en geniş başvuru kitlesini oluşturan o devasa gruba geldi. Şehit aileleri, engelliler, emekliler ve gençlerin ardından, hiçbir özel statüye sahip olmayan milyonlarca vatandaş arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "TOKİ diğer kategorisi ne zaman çekilecek? İstanbul TOKİ diğer kategori çekiliş sırası ne zaman, saat kaçta?" sorguları emlak sayfalarını ablukaya almış durumda. İşte hayallerindeki evin anahtarına kavuşmak için gün sayan vatandaşların merakla beklediği o canlı yayın kura takvimi...

Heyecanla ekran başına geçip kendi isminin okunmasını bekleyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o dev torbadan şanslı isimler tam olarak ne zaman çıkacak?
TOKİ DİĞER KATEGORİSİ NE ZAMAN ÇEKİLECEK? (YARIN: 27 NİSAN 2026)
Kısa, net ve alarm kurduracak o heyecan dolu cevap: TOKİ İstanbul kura çekimlerinde "Diğer Kategorisi" (Genel Kontenjan) çekilişleri, YARIN (27 Nisan 2026 Pazartesi) saat 14.00'te başlayacaktır!

Üç gün süren bu devasa maratonda kura takvimi tam olarak şu şekilde işliyor:

25 Nisan Cumartesi: Şehit aileleri, engelli ve emekli vatandaşların kuraları tamamlandı.

26 Nisan Pazar (Bugün): Gençler ve 3 çocuklu ailelerin kura çekilişi yapılıyor.

27 Nisan Pazartesi (Yarın): "Diğer Kategorisi" ve önceki turlarda adı çıkmayan ancak tekrar kuraya dahil edilen vatandaşların nihai çekilişi gerçekleştirilerek süreç tamamlanacak.

Tüm çekilişler her gün saat 14.00'te Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde noter huzurunda ve vatandaşların da katılımıyla canlı olarak yapılıyor.

"DİĞER KATEGORİSİ" NE DEMEK, KİMLERİ KAPSIYOR?
Kura çekimlerini takip eden birçok kişinin aklını kurcalayan "Acaba ben bu kategoride miyim?" sorusunun cevabı oldukça basit:


TOKİ'nin "Diğer Kategorisi" (Diğer Alıcı Adayları); şehit ailesi/gazi, engelli (%40 ve üzeri), emekli, genç (18-30 yaş arası) veya çok çocuklu aile gibi ÖZEL BİR STATÜSÜ BULUNMAYAN tüm standart vatandaşları kapsar.

Eğer sisteme başvuru yaparken herhangi bir öncelik grubunu seçmediyseniz, kuraya otomatik olarak "Diğer" kategorisinden katılırsınız.

Bu grup, TOKİ'nin toplam konut sayısının %40'lık dev bir dilimini oluşturmaktadır. Üstelik özel kategorilerde (engelli, emekli vb.) kuraya girip de ismi çıkmayan vatandaşlar, ikinci bir şans olarak yine "Diğer Kategorisi" kuralarına otomatik olarak dahil edilir!

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Yarın saat 14.00'te başlayacak olan bu devasa çekilişi anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar, kura törenini TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla izleyebilirler.

Çekiliş tamamlandıktan sonra, e-Devlet kapısına giriş yaparak "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranından veya TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numaranızla adınızın o şanslı listede olup olmadığını saniyeler içinde öğrenebilirsiniz!

