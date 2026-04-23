Bugün Sevdiğim Sensin var mı? Sevdiğim Sensin 10. yeni bölüm yayınlanacak mı?

Dicle ve Erkan'ın aşk dolu hikayesini ekran başında soluksuz izleyen dizi tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o gizli kapaklı oyunlar ve duygu yüklü sahneler bu akşam ekranlara dönecek mi?

Kısa, net ve haftalardır bekleyen o kalpleri ısıtacak müjdeli cevap: Evet! Sevdiğim Sensin dizisi BUGÜN (23 Nisan 2026 Perşembe) yepyeni bölümüyle ekranlarda olacak!

Geçtiğimiz hafta yaşanan ulusal üzüntüler ve mecburi yayın akışı değişiklikleri sebebiyle 9. tekrar bölümüyle ekrana gelmek zorunda kalan dizinin, yayından kaldırıldığına veya bittiğine dair çıkan iddialar tamamen asılsızdı. Erkan ve Dicle'nin heyecan dolu serüveninde düğümlerin birer birer çözüleceği 10. yeni bölüm, bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Bir haftalık zorunlu aranın ardından ekranlara fırtına gibi dönecek olan yeni bölümde izleyiciyi tam anlamıyla bir "imkansız seçim" bekliyor!

Erkan'ın Çıkmazı: Geçtiğimiz bölümde Dicle'nin boşanma evrakını öğrenmesiyle köşeye sıkışan Erkan, bu bölümde Dicle'nin güvenliği ile Aldur ailesinin geleceği arasında o kahredici seçimi yapmak zorunda kalacak.

İnci'nin Planları Geri Tepiyor: Dicle'nin İstanbul'daki varlığına bir türlü tahammül edemeyen İnci, kurduğu karanlık tuzağın kurbanı olma riskiyle karşı karşıya kalacak ve kendi oyunları ayağına dolanacak.

Ferman'ın Son Kozu: Kontrolünü tamamen kaybeden Ferman ise köşke yaptığı ani baskının ardından tüm dengeleri altüst edecek o son hamlesini devreye sokuyor!

Bu akşam ekran başına geçecek olanlar için yayıncı kuruluş Star TV'nin paylaştığı o resmi takvim:

17.15 | Aramızda Kalsın (Tekrar)

19.00 | Star Haber (Canlı)

20.00 | Sevdiğim Sensin (10. Yeni Bölüm)

00.15 | Çirkin (Tekrar)