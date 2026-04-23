Bugün Sevdiğim Sensin var mı? Sevdiğim Sensin 10. yeni bölüm yayınlanacak mı?

Haber Tarihi: 23 Nisan 2026 16:22 - Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 16:22

Star TV ekranlarında perşembe akşamları fırtınalar estiren, başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in paylaştığı Ay Yapım imzalı "Sevdiğim Sensin" dizisinin hayranları büyük bir panik ve merak içinde! Geçtiğimiz hafta yayın akışında yaşanan değişiklikler nedeniyle yeni bölümü ekrana gelmeyen ve izleyicilerini hayal kırıklığına uğratan sevilen dizinin akıbeti nihayet netleşti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatilinin araya girmesiyle birlikte, izleyiciler arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Bugün Sevdiğim Sensin var mı? Sevdiğim Sensin bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı, dizi yayından mı kalktı?" sorguları dizi sayfalarını ablukaya almış durumda. İşte Star TV'nin güncel yayın akışı ve o çok konuşulan 10. bölümün tarihi...

Dicle ve Erkan'ın aşk dolu hikayesini ekran başında soluksuz izleyen dizi tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o gizli kapaklı oyunlar ve duygu yüklü sahneler bu akşam ekranlara dönecek mi?
BUGÜN SEVDİĞİM SENSİN VAR MI, YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? (23 NİSAN 2026)
Kısa, net ve haftalardır bekleyen o kalpleri ısıtacak müjdeli cevap: Evet! Sevdiğim Sensin dizisi BUGÜN (23 Nisan 2026 Perşembe) yepyeni bölümüyle ekranlarda olacak!

Geçtiğimiz hafta yaşanan ulusal üzüntüler ve mecburi yayın akışı değişiklikleri sebebiyle 9. tekrar bölümüyle ekrana gelmek zorunda kalan dizinin, yayından kaldırıldığına veya bittiğine dair çıkan iddialar tamamen asılsızdı. Erkan ve Dicle'nin heyecan dolu serüveninde düğümlerin birer birer çözüleceği 10. yeni bölüm, bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

SEVDİĞİM SENSİN 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Bir haftalık zorunlu aranın ardından ekranlara fırtına gibi dönecek olan yeni bölümde izleyiciyi tam anlamıyla bir "imkansız seçim" bekliyor!

Erkan'ın Çıkmazı: Geçtiğimiz bölümde Dicle'nin boşanma evrakını öğrenmesiyle köşeye sıkışan Erkan, bu bölümde Dicle'nin güvenliği ile Aldur ailesinin geleceği arasında o kahredici seçimi yapmak zorunda kalacak.

İnci'nin Planları Geri Tepiyor: Dicle'nin İstanbul'daki varlığına bir türlü tahammül edemeyen İnci, kurduğu karanlık tuzağın kurbanı olma riskiyle karşı karşıya kalacak ve kendi oyunları ayağına dolanacak.

Ferman'ın Son Kozu: Kontrolünü tamamen kaybeden Ferman ise köşke yaptığı ani baskının ardından tüm dengeleri altüst edecek o son hamlesini devreye sokuyor!

23 NİSAN 2026 STAR TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam ekran başına geçecek olanlar için yayıncı kuruluş Star TV'nin paylaştığı o resmi takvim:


17.15 | Aramızda Kalsın (Tekrar)

19.00 | Star Haber (Canlı)

20.00 | Sevdiğim Sensin (10. Yeni Bölüm)

00.15 | Çirkin (Tekrar)

 Reklam 
