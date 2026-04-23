Haber Tarihi: 23 Nisan 2026 11:13 - Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 11:13

Bugün bankalar açık mı? 23 Nisan Perşembe günü bankalar çalışıyor mu? İşte resmi tatilde EFT, FAST ve şube mesai saatleri!

Takvimler o coşkulu günü, yani 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gösterirken, ticari ve bireysel finansal işlemlerini aradan çıkarmak isteyen milyonlarca vatandaşın aklında tek bir soru yankılanıyor! Maaşını çekmek, kredi taksitini yatırmak veya ticari tahsilatlarını halletmek için banka şubelerinin yolunu tutmaya hazırlananlar, arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Bugün bankalar açık mı? 23 Nisan Perşembe günü bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü? EFT ve havale hesaba geçer mi?" sorguları finans sayfalarını ablukaya almış durumda. İşte şubeye kadar gidip kapalı kapılardan dönmemeniz için bilmeniz gereken o kritik resmi tatil takvimi ve dijital bankacılık detayları...

İşlemlerini hafta bitmeden halletmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bugün o numaratörlerden sıra alabilecek miyiz?
BUGÜN (23 NİSAN) BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? (2026)
Kısa, net ve bugünkü planlarınızı baştan yaptıracak o cevap: Hayır! Bugün (23 Nisan 2026 Perşembe) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kanunlarca belirlenmiş bir resmi tatil olduğu için, Türkiye genelindeki TÜM KAMU VE ÖZEL BANKA ŞUBELERİ TAM GÜN KAPALIDIR!

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi devlet bankalarının yanı sıra İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank gibi tüm özel bankalar resmi tatil nedeniyle bugün hizmet vermeyecektir. Yani bugün şubelerden hiçbir fiziki bankacılık (gişe) işlemi yapılamayacaktır. Tüm fiziki bankacılık işlemleri, ilk mesai günü olan 24 Nisan Cuma sabahı saat 09.00 itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir.

BUGÜN EFT, HAVALE VE FAST İŞLEMLERİ YAPILABİLECEK Mİ?
Banka şubelerinin resmi tatilde kapalı olması, finansal hayatın tamamen durduğu anlamına gelmiyor! Mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapacağınız işlemlerde şu hayati kurallar geçerli:

FAST Sistemi (7/24 Aktif): Merkez Bankası'nın belirlediği işlem limitleri dahilindeki para transferlerinizi, FAST sistemini kullanarak 23 Nisan resmi tatilinde de farklı bankalar arasında saniyeler içinde gerçekleştirebilirsiniz.

Havale (7/24 Aktif): Aynı banka içindeki farklı hesaplar arası para transferi (havale) resmi tatillerden etkilenmez. Gönderdiğiniz para anında karşı hesaba geçer.

EFT İşlemleri (Kritik Uyarı!): FAST limitini aşan yüklü miktardaki para transferleri (EFT), Merkez Bankası sistemlerine bağlı çalıştığı için resmi tatillerde yapılamaz. Bugün yapacağınız standart bir EFT işlemi, havuzda "bekleyen işlem" statüsüne düşer ve paranız ancak ilk mesai günü olan 24 Nisan Cuma sabahı saat 09.00'dan sonra karşı tarafın hesabına aktarılır!

