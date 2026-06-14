Milan'da Ruben Amorim sesleri!

İtalya Serie A devi Milan'da teknik direktör arayışları sürerken, listenin zirvesine sürpriz bir isim çıktı.



İngiliz basınından BBC'nin haberine göre, Manchester United'daki görevinden ayrılan Ruben Amorim, Milan'ın yeni teknik direktörü olmaya en yakın aday konumunda.



BBC'nin aktardığı bilgilere göre Milan yönetimi, Portekizli teknik adamla gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Amorim'i listenin ilk sırasına yerleştirdi. Kırmızı-siyahlıların, 41 yaşındaki çalıştırıcıya 2+1 yıllık sözleşme teklif etmeyi değerlendirdiği belirtildi.



Haberde, Milan patronu Gerry Cardinale'nin önde baskı yapan, yüksek savunma hattıyla oynayan ve top kaybı sonrası hızlı reaksiyon veren bir takım oluşturmak istediği, Amorim'in futbol anlayışının da bu profile uygun görüldüğü ifade edildi.



Öte yandan daha önce favoriler arasında gösterilen Oliver Glasner'in şansının azaldığı, Al-Ahli'yi çalıştıran Matthias Jaissle'nin ise yüksek tazminat bedeli nedeniyle geri planda kaldığı kaydedildi.



Geçtiğimiz dönemde Sporting'de kazandığı başarılarla Avrupa'nın dikkatini çeken Ruben Amorim, Manchester United macerasının ardından yeniden üst düzey bir kulüpte görev almaya hazırlanıyor.



