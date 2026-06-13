Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek sürprizi!

Kadrosonu güçlendirmek için çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Takvim'de yer alan habere göre, sol stoper arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Suudi ekibi Al Hilal'de forma giyen Yusuf Akçiçek'i listesine ekledi.
TEMASLAR BAŞLADI
Yönetimin, teknik direktör Okan Buruk'un da transferine onay verdiği milli futbolcu için Suudi ekibiyle temaslara başladığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.
Sarı-Kırmızılı takımın altyapısından yetişen ve sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olan 20 yaşındaki stoper, sezon başında 22 milyon euroya Suudi Arabistan ekibinin yolunu tutmuştu.
Galatasaray, Yusuf hamlesiyle hem stoper bölgesini yerli bir isimle doldurmayı hem de Şampiyonlar Ligi listesine yazılacak altyapı oyuncusu kontenjanı için elini rahatlatmayı hedefliyor.
SUUDİ ARABİSTAN'DA 24 MAÇ
Bu sezon Suudi Arabistan ekibiyle 24 maça çıkan Yusuf Akçiçek, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Milli futbolcunun şartların oluşması halinde Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.
Takvim'de yer alan habere göre, sol stoper arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Suudi ekibi Al Hilal'de forma giyen Yusuf Akçiçek'i listesine ekledi.
TEMASLAR BAŞLADI
Yönetimin, teknik direktör Okan Buruk'un da transferine onay verdiği milli futbolcu için Suudi ekibiyle temaslara başladığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.
Sarı-Kırmızılı takımın altyapısından yetişen ve sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olan 20 yaşındaki stoper, sezon başında 22 milyon euroya Suudi Arabistan ekibinin yolunu tutmuştu.
Galatasaray, Yusuf hamlesiyle hem stoper bölgesini yerli bir isimle doldurmayı hem de Şampiyonlar Ligi listesine yazılacak altyapı oyuncusu kontenjanı için elini rahatlatmayı hedefliyor.
SUUDİ ARABİSTAN'DA 24 MAÇ
Bu sezon Suudi Arabistan ekibiyle 24 maça çıkan Yusuf Akçiçek, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Milli futbolcunun şartların oluşması halinde Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.