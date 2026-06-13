Galatasaray'da Buendia hala listede

Galatasaray, Aston Villa forması giyen Emiliano Buendia'dan vazgeçmedi.
Sarı-kırmızılılar, daha önce gündemine aldığı 29 yaşındaki Arjantinli futbolcuyu listesinde tutmaya devam ediyor.
Yeni yabancı kuralı nedeniyle de zorluk yaşayan Galatasaray, transferdeki hedeflerinden gelecek haberlere göre Buendia için girişimde bulunabilir.
SEZON PERFORMANSI
Aston Villa'da geride kalan sezonda 54 maçta süre bulan Buendia, 11 gol attı ve 9 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Arjantinli yıldızın, Aston Villa ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Sarı-kırmızılılar, daha önce gündemine aldığı 29 yaşındaki Arjantinli futbolcuyu listesinde tutmaya devam ediyor.
Yeni yabancı kuralı nedeniyle de zorluk yaşayan Galatasaray, transferdeki hedeflerinden gelecek haberlere göre Buendia için girişimde bulunabilir.
SEZON PERFORMANSI
Aston Villa'da geride kalan sezonda 54 maçta süre bulan Buendia, 11 gol attı ve 9 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Arjantinli yıldızın, Aston Villa ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.