Galatasaray'da Başar Önal için teklif hazırlığı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, TFF'nin belirlediği 10+4'lük yabancı kuralı nedeniyle rotasını yerli oyunculara çevirdi.
BAŞAR ÖNAL GÜNDEMDE
Hücum hattını zenginleştirmek isteyen sarı-kırmızılıların Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'de forma giyen Başar Önal'ı gündemine aldığı öğrenildi.
TEKLİF HAZIRLIĞI
Galatasaray'ın 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği ve ilerleyen günlerde Hollanda temsilcisine teklif yapabileceği de gelen bilgiler arasında yer aldı.
Bu sezon Nijmegen formasıyla çıktığı 34 maçta 9 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Başar'ın Nijmegen ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
Ümit Milli Takım'ın da önemli oyuncularından biri olan Başar çıktığı 8 maçta 1 gol kaydetti.
BAŞAR ÖNAL GÜNDEMDE
Hücum hattını zenginleştirmek isteyen sarı-kırmızılıların Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'de forma giyen Başar Önal'ı gündemine aldığı öğrenildi.
TEKLİF HAZIRLIĞI
Galatasaray'ın 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği ve ilerleyen günlerde Hollanda temsilcisine teklif yapabileceği de gelen bilgiler arasında yer aldı.
Bu sezon Nijmegen formasıyla çıktığı 34 maçta 9 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Başar'ın Nijmegen ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
Ümit Milli Takım'ın da önemli oyuncularından biri olan Başar çıktığı 8 maçta 1 gol kaydetti.