Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Avustralya cephesinden Popovic: "Türkiye'yi iyi analiz ettik" açıklaması

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Avustralya'da teknik direktör Tony Popovic basın toplantısı düzenledi. Güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, maçı kazanacaklarına inandıklarını ve Türkiye'yi iyi analiz ettiklerini ifade etti.

calendar 13 Haziran 2026 11:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Avustralya cephesinden Popovic: 'Türkiye'yi iyi analiz ettik' açıklaması
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında yarın Kanada'da Türkiye ile karşı karşıya gelecek olan Avustralya Milli Takımı'nda hazırlıklar tamamlandı. Karşılaşmanın oynanacağı Vancouver kentindeki BC Place'te düzenlenen basın toplantısında Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic ve oyunculardan Aiden O'Neill müsabakaya dair değerlendirmelerde bulundu.



HEDEF GALİBİYETLE BAŞLAMAK

Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten teknik direktör Tony Popovic, Türkiye'nin avantajlı ve dezavantajlı olduğu yönleri bildiklerini kaydetti. Kazanmak için sahaya çıkacaklarını aktaran Popovic, "Yarın oldukça güçlü bir rakiple karşılaşacağız, biz hazırız. Tabii ki kazanmak istiyoruz, hedefimiz bu. Gruptaki tüm takımlar bizi yeneceklerini iddia edecektir, önemli olan bizim hazır olmamız ve elimizden geleni yapmamız. Uzun süredir bu maça çalışıyoruz." dedi.

ÇALHANOĞLU, ARDA GÜLER VE MONTELLA VURGUSU

Türkiye'nin Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler gibi dikkat edilmesi gereken birçok oyuncusu bulunduğunu vurgulayan Popovic, A Milli Takım'ın çok güçlü bir ekip olduğunu dile getirdi. İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın göreve gelmesinin ardından Türkiye'nin önemli bir ivme yakaladığını ve güven ortamı oluştuğunu belirten Popovic, "Türkiye'de çok iyi genç yetenekler var. Dünyanın iyi kulüplerinde oynuyorlar. Oluşturdukları şey oldukça güçlü, Türkiye önümüzdeki 4 ila 8 sene boyunca etkili olacak çok kuvvetli bir ekip oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

"BEKLENTİLERİN AKSİNİ ÇIKARACAĞIZ"

Hakan Çalhanoğlu'nun maç öncesinde Türkiye'yi üstün gördüğüne yönelik açıklamaları sorulan Popovic, bu yorumlara saygı duyduğunu ifade etti. Herkesin kazanmak isteyeceğini ve Türkiye'nin galibiyetini bekleyen pek çok kişi olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim yapacağımız şey bu beklentilerin aksini çıkarmak. Yarın da bunu yapmaya çalışacağız. Avustralya futbolunu dünyaya güzel sunup, güçlü ve saygı görmesi gereken bir takım olduğumuzu göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

SAKATLIK DURUMU VE TARAFTAR DESTEĞİ

Turnuva öncesinde sözleşmesinin uzatılmasından dolayı gururlu olduğunu belirten Popovic, oyuncularından Mohamed Toure'nin sakatlığını atlattığını ve tüm takımın oynamaya hazır olduğunu bildirdi. Kanada'da ciddi bir taraftar desteğine sahip olduklarını hatırlatan Popovic, tribünleri dolduracak Avustralyalıları gururlandırmak istediklerini söyledi.



O'NEILL: "YASTIKLARA KADAR KONTROL EDİLDİ"

Basın toplantısına katılan oyunculardan Aiden O'Neill ise uzun zamandır bu maçı beklediklerini ve çok heyecanlı olduklarını kaydetti. Hazırlık sürecini detaylı bir şekilde yürüttüklerini aktaran O'Neill, "Oyunun başından itibaren iyi oynamak istiyoruz, topa sahip olmak istiyoruz. Her şey kontrol edildi, uyuduğumuz yastıklara kadar kontroller yapıldı, hazırız." şeklinde konuştu.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya00000000
3Türkiye00000000
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada10101101
2Bosna Hersek10101101
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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