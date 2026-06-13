Avustralya cephesinden Popovic: 'Türkiye'yi iyi analiz ettik' açıklaması

HEDEF GALİBİYETLE BAŞLAMAK

ÇALHANOĞLU, ARDA GÜLER VE MONTELLA VURGUSU

"BEKLENTİLERİN AKSİNİ ÇIKARACAĞIZ"

SAKATLIK DURUMU VE TARAFTAR DESTEĞİ

O'NEILL: "YASTIKLARA KADAR KONTROL EDİLDİ"

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında yarın Kanada'da Türkiye ile karşı karşıya gelecek olan Avustralya Milli Takımı'nda hazırlıklar tamamlandı. Karşılaşmanın oynanacağı Vancouver kentindeki BC Place'te düzenlenen basın toplantısında Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic ve oyunculardan Aiden O'Neill müsabakaya dair değerlendirmelerde bulundu.Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten teknik direktör Tony Popovic, Türkiye'nin avantajlı ve dezavantajlı olduğu yönleri bildiklerini kaydetti. Kazanmak için sahaya çıkacaklarını aktaran Popovic, "Yarın oldukça güçlü bir rakiple karşılaşacağız, biz hazırız. Tabii ki kazanmak istiyoruz, hedefimiz bu. Gruptaki tüm takımlar bizi yeneceklerini iddia edecektir, önemli olan bizim hazır olmamız ve elimizden geleni yapmamız. Uzun süredir bu maça çalışıyoruz." dedi.Türkiye'nin Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler gibi dikkat edilmesi gereken birçok oyuncusu bulunduğunu vurgulayan Popovic, A Milli Takım'ın çok güçlü bir ekip olduğunu dile getirdi. İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın göreve gelmesinin ardından Türkiye'nin önemli bir ivme yakaladığını ve güven ortamı oluştuğunu belirten Popovic, "Türkiye'de çok iyi genç yetenekler var. Dünyanın iyi kulüplerinde oynuyorlar. Oluşturdukları şey oldukça güçlü, Türkiye önümüzdeki 4 ila 8 sene boyunca etkili olacak çok kuvvetli bir ekip oluşturuyor." ifadelerini kullandı.Hakan Çalhanoğlu'nun maç öncesinde Türkiye'yi üstün gördüğüne yönelik açıklamaları sorulan Popovic, bu yorumlara saygı duyduğunu ifade etti. Herkesin kazanmak isteyeceğini ve Türkiye'nin galibiyetini bekleyen pek çok kişi olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim yapacağımız şey bu beklentilerin aksini çıkarmak. Yarın da bunu yapmaya çalışacağız. Avustralya futbolunu dünyaya güzel sunup, güçlü ve saygı görmesi gereken bir takım olduğumuzu göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Turnuva öncesinde sözleşmesinin uzatılmasından dolayı gururlu olduğunu belirten Popovic, oyuncularından Mohamed Toure'nin sakatlığını atlattığını ve tüm takımın oynamaya hazır olduğunu bildirdi. Kanada'da ciddi bir taraftar desteğine sahip olduklarını hatırlatan Popovic, tribünleri dolduracak Avustralyalıları gururlandırmak istediklerini söyledi.Basın toplantısına katılan oyunculardan Aiden O'Neill ise uzun zamandır bu maçı beklediklerini ve çok heyecanlı olduklarını kaydetti. Hazırlık sürecini detaylı bir şekilde yürüttüklerini aktaran O'Neill, "Oyunun başından itibaren iyi oynamak istiyoruz, topa sahip olmak istiyoruz. Her şey kontrol edildi, uyuduğumuz yastıklara kadar kontroller yapıldı, hazırız." şeklinde konuştu.