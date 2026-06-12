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TOFAŞ, oyun kurucu Bryce Jones'u kadrosuna kattı

TOFAŞ, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında son olarak Aris BC'de oynayan ABD'li oyun kurucu Bryce Jones'u transfer etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 22:44
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
TOFAŞ, oyun kurucu Bryce Jones'u kadrosuna kattı
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TOFAŞ Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Bryce Jones ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-yeşilli ekip, 2026-2027 sezonu kadro yapılanması kapsamında son olarak Yunanistan ekibi Aris BC forması giyen 1,83 metre boyundaki ve 32 yaşındaki Bryce Jones ile sözleşme imzaladı.

Jones, geçtiğimiz sezon Aris BC formasıyla Yunanistan Ligi'nde 23 maçta 15 sayı, 2,9 ribaunt, 5 asist ve 1,2 top çalma ortalamalarıyla oynadı. EuroCup'ta ise 18 maçta 17,6 sayı, 3,4 ribaunt, 5,1 asist ve 1,1 top çalma ortalamaları elde etti.

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