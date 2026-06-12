LGS Sonrası Kitapçıklar Dağıtılacak mı? 2026 LGS Soru Kitapçıkları Hakkında Merak Edilenler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı LGS'de öğrenciler sınav sırasında kendilerine verilen soru kitapçıklarını kullanıyor. Sınavın tamamlanmasının ardından kitapçıklar genellikle öğrencilere teslim edilerek sınav salonundan çıkmalarına izin veriliyor. Ancak uygulama her yıl yayımlanan sınav kılavuzundaki kurallara göre yürütülüyor.

Bu nedenle adayların sınav öncesinde MEB tarafından yayımlanan güncel kılavuzu incelemeleri önem taşıyor.

LGS soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

LGS'nin ardından öğrenciler yalnızca kitapçıkları değil, soru ve cevap anahtarlarını da yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın tamamlanmasının ardından aynı gün içerisinde soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını erişime açabiliyor.

Böylece öğrenciler sınav performanslarını değerlendirme fırsatı buluyor.

Kitapçıklar neden önemli?

Soru kitapçıkları öğrencilerin:

Doğru ve yanlışlarını kontrol etmesine,

Tahmini puan hesaplamasına,

Net sayılarını belirlemesine,

Tercih sürecine hazırlık yapmasına

yardımcı oluyor.

Bu nedenle sınav sonrasında kitapçıkların dağıtılıp dağıtılmayacağı her yıl yoğun şekilde araştırılıyor.

LGS 2026 Sonrası Süreç Nasıl İşleyecek?

Sınavın tamamlanmasının ardından öğrenciler soru ve cevap anahtarlarını inceleyerek tahmini netlerini hesaplayabilecek. Sonrasında ise gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuç takvimine çevrilecek.

LGS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından lise tercih süreci başlayacak ve öğrenciler puanlarına göre tercihlerini gerçekleştirecek.

Sonuç: LGS Sonrası Kitapçıklar Dağıtılacak mı?

LGS'ye katılan öğrenciler için soru kitapçıkları sınav sonrasında büyük önem taşıyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalarda kitapçıklar öğrencilere teslim edilirken, 2026 yılına ilişkin kesin uygulama MEB'in yayımladığı sınav kılavuzu ve sınav günü yapılan duyurular doğrultusunda netleşiyor. Adayların resmi açıklamaları takip etmeleri öneriliyor.