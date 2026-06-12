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Jose Mourinho'nun Arda Güler heyecanı

Real Madrid'e geri dönen Jose Mourinho, milli yıldızımız Arda Güler ile çalışmayı büyük bir heyecanla bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 16:26 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026 16:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jose Mourinho'nun Arda Güler heyecanı
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Real Madrid'e geri dönen teknik direktör Jose Mourinho'nun, milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili planları ortaya çıktı. Mourinho, Arda Güler ile çalışmayı büyük bir heyecanla bekliyor.

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, Jose Mourinho, Arda Güler'i takımın değerli bir parçası görüyor.

Portekizli teknik adam, milli yıldızı orta sahanın kilit ismi olarak kullanmayı düşünüyor.

"FENERBAHÇE'YE İSTEMİŞTİ"

İspanyol basınında yer alan haberde, Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe döneminde Arda Güler'i sarı-lacivertlilere kiralık olarak istediği hatırlatıldı.

Mourinho, Fenerbahçe'ye imza attığı basın toplantısında, "Arda Güler gelmek isterse, neden olmasın? Fenerbahçe'yi seviyorsa, bedavaya gelecekse ve maaşını yüzde 75'ini Real Madrid ödeyecekse, hayır diyemeyiz." demişti.

Real Madrid'de geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan 21 yaşındaki milli futbolcu, 6 gol ve 14 asist ile skora 14 kez katkı sağladı.

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