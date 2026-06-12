12 Haziran
Kanada-Bosna Hersek
22:00
13 Haziran
ABD-Paraguay
04:00
12 Haziran
Waterford FC-Sligo Rovers
21:45
12 Haziran
St Patricks-Drogheda Utd
21:45
12 Haziran
Galway United FC-Dundalk
21:45
12 Haziran
Derry City-Bohemian FC
21:45
12 Haziran
Shelbourne-Shamrock
22:00

Samsunspor, Fatih Kaya'yı transfer etti!

Samsunspor, Wehen Wiesbaden forması giyen 26 yaşındaki forvet Fatih Kaya'yı renklerine bağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 17:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Samsunspor.org
Samsunspor, Fatih Kaya'yı transfer etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, hücum hattına bir takviyede bulundu.

Kırmızı-beyazlılar, Wehen Wiesbaden'den Fatih Kaya'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Samsunspor, 26 yaşındaki santrfor ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

KARİYERİ

Futbol kariyerine Almanya'da başlayan Fatih Kaya; TSV Klein-Linden, VfB Gießen ve Mainz 05 altyapılarında forma giydikten sonra FC Ingolstadt'a transfer oldu. Profesyonel kariyerindeki yükselişini FC Ingolstadt formasıyla gerçekleştiren başarılı oyuncu, ardından Belçika ekibi VV St. Truiden ve Almanya temsilcisi SV Wehen Wiesbaden'de görev yaptı.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda SV Wehen Wiesbaden formasıyla 41 resmi karşılaşmada 14 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Fatih Kaya, takımının hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.