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Elias Jelert, Galatasaray'a dönüyor!

Southampton, Galatasaray'dan kiraladığı Elias Jelert'e veda etti. 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a dönüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 16:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Elias Jelert, Galatasaray'a dönüyor!
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Galatasaray'dan geride bıraktığımız yıl Southampton'a giden Elias Jelert, sarı-kırmızılılara geri dönüyor.

VEDA ETTİLER

Southampton, bu yaz kulüpten ayrılacak oyuncuları açıkladı. İngiliz ekibinin açıkladığı veda listesinde Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Elias Jelert de yer aldı.

GALATASARAY'A DÖNÜYOR

23 yaşındaki futbolcu, bu gelişmenin ardından bonservisinin bulunduğu Galatasaray'a dönecek.

Danimarkalı futbolcu, Southampton'da 11 maçta 1 asist yaptı.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Elias Jelert'in bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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