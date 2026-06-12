Elias Jelert, Galatasaray'a dönüyor!

Galatasaray'dan geride bıraktığımız yıl Southampton'a giden Elias Jelert, sarı-kırmızılılara geri dönüyor.
VEDA ETTİLER
Southampton, bu yaz kulüpten ayrılacak oyuncuları açıkladı. İngiliz ekibinin açıkladığı veda listesinde Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Elias Jelert de yer aldı.
GALATASARAY'A DÖNÜYOR
23 yaşındaki futbolcu, bu gelişmenin ardından bonservisinin bulunduğu Galatasaray'a dönecek.
Danimarkalı futbolcu, Southampton'da 11 maçta 1 asist yaptı.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Elias Jelert'in bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
VEDA ETTİLER
Southampton, bu yaz kulüpten ayrılacak oyuncuları açıkladı. İngiliz ekibinin açıkladığı veda listesinde Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Elias Jelert de yer aldı.
GALATASARAY'A DÖNÜYOR
23 yaşındaki futbolcu, bu gelişmenin ardından bonservisinin bulunduğu Galatasaray'a dönecek.
Danimarkalı futbolcu, Southampton'da 11 maçta 1 asist yaptı.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Elias Jelert'in bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.