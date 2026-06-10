Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen atama süreci kapsamında, özel program ve proje uygulayan okullarda görev alacak öğretmenlerin atama süreci devam ediyor. 2026 yılına ait kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte Proje Okulları atama takvimi duyurulmuştu. Peki, proje okulları atama sonuçları açıklandı mı? 2026 proje okulları öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir?

Öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarih 16 Haziran 2026 olarak belirlendi. Atama/Görevlendirme sonuçları, Bakanlığın resmî internet adresinden ilan edilecek. Yöneticilerin görevlendirme işlemleri ise 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.

Başlık ResmiMEB tarih verdi! 2026 proje okulları öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ataması/görevlendirilmesi yapılanların, atama/görevlendirme işlemleri iptal edilmeyecek. Görevlendirilmesi yapılan yöneticiler aynı görevlendirme dönemi içinde yeniden yönetici görevlendirme kapsamında başvuruda bulunamayacaklar.