12 Haziran
Kanada-Bosna Hersek
22:00
13 Haziran
ABD-Paraguay
04:00
12 Haziran
Waterford FC-Sligo Rovers
21:45
12 Haziran
St Patricks-Drogheda Utd
21:45
12 Haziran
Galway United FC-Dundalk
21:45
12 Haziran
Derry City-Bohemian FC
21:45
12 Haziran
Shelbourne-Shamrock
22:00

Kasımpaşa'dan geleceğe yatırım: Fildişi Sahilli genç yetenek imzayı attı

Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa, Fildişi Sahili takımlarından USC Bassam'da forma giyen 2007 doğumlu Dalo Stann Elysee ile anlaşmaya vardı. Genç futbolcu, Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 14:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Kasımpaşa'dan geleceğe yatırım: Fildişi Sahilli genç yetenek imzayı attı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, transfer çalışmaları kapsamında kadrosunu genç bir isimle güçlendirdi. Lacivert-beyazlı kulüp, Fildişi Sahili ekiplerinden USC Bassam forması giyen 2007 doğumlu Dalo Stann Elysee'yi renklerine bağladığını resmi olarak spor kamuoyuna duyurdu.



Lacivert-beyazlı kulüple sözleşme imzalayan Dalo Stann Elysee için Kemerburgaz Tesisleri'nde özel bir imza töreni gerçekleştirildi. Genç futbolcuyu kulübe bağlayan resmi mukavelenin imzalandığı törende, Kasımpaşa Kulübü CEO'su Ceyhun Kazancı'nın da hazır bulunduğu belirtildi. Yönetim, resmi açıklamanın sonunda yeni transferlerine başarı dileklerinde bulunarak, genç oyuncunun lacivert-beyazlı forma altında üstün başarılar göstermesini temenni etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.