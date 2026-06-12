Kasımpaşa'dan geleceğe yatırım: Fildişi Sahilli genç yetenek imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, transfer çalışmaları kapsamında kadrosunu genç bir isimle güçlendirdi. Lacivert-beyazlı kulüp, Fildişi Sahili ekiplerinden USC Bassam forması giyen 2007 doğumlu Dalo Stann Elysee'yi renklerine bağladığını resmi olarak spor kamuoyuna duyurdu.







Lacivert-beyazlı kulüple sözleşme imzalayan Dalo Stann Elysee için Kemerburgaz Tesisleri'nde özel bir imza töreni gerçekleştirildi. Genç futbolcuyu kulübe bağlayan resmi mukavelenin imzalandığı törende, Kasımpaşa Kulübü CEO'su Ceyhun Kazancı'nın da hazır bulunduğu belirtildi. Yönetim, resmi açıklamanın sonunda yeni transferlerine başarı dileklerinde bulunarak, genç oyuncunun lacivert-beyazlı forma altında üstün başarılar göstermesini temenni etti.



