Beşiktaş için İlhan Fakılı iddiası

Teknik direktör koltuğunu Vincenzo Italiano'ya emanet eden Beşiktaş'ta sonra transfer çalışmaları hız kazandı.
SOL KANADA SÜRPRİZ İSİM
Siyah beyazlıların sol kanada yapacağı takviye için sürpriz bir ismi gündemine aldığı ileri sürüldü.
İLHAN FAKILI İDDİASI
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Fransa 2. Lig takımlarından Clermont'ta forma giyen gurberçi futbolcu İlhan Fakılı ile ilgileniyor.
GİRİŞİMLER BAŞLADI
10+4 kuralı nedeniyle yerli oyuncu havuzunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlıların 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı kaydedildi.
PİYASA DEĞERİ
Clermont ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak gösteriliyor.
34 MAÇTA 9 GOLE KATKI
Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında forma giyebilen İlhan Fakılı, geride kalan sezonda 34 maçta sahaya çıkarken 4 gol ve 5 asistlik skor katkısı yaptı.
MAYIS AYINDA MİLLİ FORMAYI GİYDİ
20 yaşındaki furbetçi futbolcu atletik yapısı, özellikle dar alandaki çevikliği ve ani yön değiştirmelerdeki dengesi sayesinde çizgide bire bir yakaladığı savunmacıları eksiltebiliyor. Top kontrolü ve top taşıma becerisi takımını hızlı hücuma kaldırırken ya da kapalı savunmaları açarken ona avantaj sağlıyor.
İlhan Fakılı, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz tarafından mayıs ayında Kosova ile oynanan hazırlık maçında 83 dakika sahaya sürülerek ilk kez Ay Yıldızlı formayı giyme şansı yakaladı.
SOL KANADA SÜRPRİZ İSİM
Siyah beyazlıların sol kanada yapacağı takviye için sürpriz bir ismi gündemine aldığı ileri sürüldü.
İLHAN FAKILI İDDİASI
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Fransa 2. Lig takımlarından Clermont'ta forma giyen gurberçi futbolcu İlhan Fakılı ile ilgileniyor.
GİRİŞİMLER BAŞLADI
10+4 kuralı nedeniyle yerli oyuncu havuzunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlıların 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı kaydedildi.
PİYASA DEĞERİ
Clermont ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak gösteriliyor.
34 MAÇTA 9 GOLE KATKI
Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında forma giyebilen İlhan Fakılı, geride kalan sezonda 34 maçta sahaya çıkarken 4 gol ve 5 asistlik skor katkısı yaptı.
MAYIS AYINDA MİLLİ FORMAYI GİYDİ
20 yaşındaki furbetçi futbolcu atletik yapısı, özellikle dar alandaki çevikliği ve ani yön değiştirmelerdeki dengesi sayesinde çizgide bire bir yakaladığı savunmacıları eksiltebiliyor. Top kontrolü ve top taşıma becerisi takımını hızlı hücuma kaldırırken ya da kapalı savunmaları açarken ona avantaj sağlıyor.
İlhan Fakılı, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz tarafından mayıs ayında Kosova ile oynanan hazırlık maçında 83 dakika sahaya sürülerek ilk kez Ay Yıldızlı formayı giyme şansı yakaladı.