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Michael Olise için 500 milyon euro kabul edilmeyecek!

Michael Olise'yi "Paha biçilemez" olarak gören Bayern Münih, Fransız yıldızı 500 milyon euro'ya bile satmayı düşünmüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 15:06
Haber: Sporx.com dış haberler
Michael Olise için 500 milyon euro kabul edilmeyecek!
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Bayern Münih, takımın yıldız ismi Michael Olise'yi kesinlikle bırakmak istemiyor.

150 MİLYON EURO HAZIRLIĞI

Fransız yıldızın adı son dönemde Real Madrid ve Paris Saint-Germain ile anılıyor. Real Madrid'in, 24 yaşındaki futbolcu için 150 milyon euro'luk bir teklif hazırladığı gündeme geldi.

BAYERN BIRAKMAYACAK

L'Equipe'te yer alan habere göre, Bayern Münih, Olise'yi "Paha biçilemez" olarak görüyor ve kesinlikle bırakmak istemiyor.

Alman ekibinin yönetiminden bir üye, L'Equipe'ye yaptığı açıklamada, "200 milyon euro'ya gitmez!" dedi. Bir başka üye ise, "Olise, paha biçilemez! 500 milyon euro'ya bile gitmez!" sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

Avrupa futbolunda geride kalan sezonun en skorer isimlerinden biri olan Michael Olise, Bayern Münih'te çıktığı 52 maçta 22 gol attı ve 31 asist yaptı.

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