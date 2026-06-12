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TBF Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a para cezası uyguladı

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Beşiktaş GAİN'e, play-off yarı finalindeki seyirci olayları, kötü tezahürat ve güvenlik ihlalleri nedeniyle toplam 815 bin lira para cezası verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 18:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TBF Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a para cezası uyguladı
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne 815 bin lira para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, 10 Haziran'da Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final müsabakasındaki salon ve seyirci olayları, seyircilerin neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle siyah-beyazlı kulübe toplam 815 bin lira para cezası uygulandı.

 

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