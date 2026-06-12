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Barcelona'dan Florentino Perez'e hukuki hamle!

Barcelona, Florentino Perez'in açıklamaları nedeniyle hukuki süreç başlattığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 19:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Barcelona'dan Florentino Perez'e hukuki hamle!
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Barcelona, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in kulüp hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle hukuki süreç başlattığını açıkladı.

Katalan kulübünden yapılan açıklamada, Perez'in 12 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında ve ertesi gün bir medya kuruluşuna verdiği röportajda kullandığı bazı ifadeler nedeniyle dava öncesi zorunlu uzlaştırma başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

Barcelona, söz konusu açıklamaların gerçeğe aykırı olduğunu ve kulübün imajı ile itibarına zarar verdiğini savunurken, Perez'ten bu ifadelerini geri çekmesini talep etti.

Kulüp açıklamasında, başvurunun amacının Perez'in "yanlış olduğunu bilerek yaptığı ve iftira niteliği taşıyan" açıklamaları geri almasını sağlamak olduğu ifade edildi.

Barcelona, Perez'in talebi karşılamaması halinde İspanya Ceza Kanunu'nun 205. maddesi kapsamında iftira suçlamasıyla resmi ceza davası açacağını da duyurdu.

"7 ŞAMPİYONLUĞUMUZU ÇALDILAR!"

Perez'in son dönemde yaptığı açıklamalar arasında, "7 LaLiga şampiyonluğu kazandım. Aslında 14 olmalıydı. Kalan 7 tanesini bizden çaldılar." sözleri de yer almıştı.

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