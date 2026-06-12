Cinsel saldırı iddiaları sonrası Partey'e vize şoku
Cinsel saldırı iddialarıyla ilgili devam eden hukuki süreç nedeniyle Thomas Partey'e Kanada vizesi verilmedi.
Gana Milli Takımı'nın 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Thomas Partey, Kanada vizesi verilmediği için Panama maçında forma giyemeyecek.
The Athletic kaynaklı haberde, Partey'e Kanada tarafından vize verilmediği aktarıldı.
Haberde, durumun oyuncunun hakkında çıkan cinsel saldırı iddiaları nedeniyle devam eden hukuki süreciyle bağlantılı olduğu belirtildi.
2026 Dünya Kupası L Grubu'nda Gana ile Panama, 18 Haziran'da Toronto'da karşı karşıya gelecek.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Avustralya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Türkiye
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|ABD
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2
|Güney Kore
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|Çekya
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Güney Afrika
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Bosna Hersek
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Katar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|İsviçre
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Fas
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|İskoçya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Curacao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Ekvador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Almanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Fildişi Sahili
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Japonya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Hollanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İsveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Tunus
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Mısır
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Yeni Zelanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cape Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Suudi Arabistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İspanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Norveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cezayir
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Arjantin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Avusturya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Ürdün
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0