Cinsel saldırı iddiaları sonrası Partey'e vize şoku

Dünya Kupası grup aşaması başlamadan önce Gana cephesinde büyük bir kriz patlak verdi.



Gana Milli Takımı'nın 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Thomas Partey, Kanada vizesi verilmediği için Panama maçında forma giyemeyecek.



The Athletic kaynaklı haberde, Partey'e Kanada tarafından vize verilmediği aktarıldı.



Haberde, durumun oyuncunun hakkında çıkan cinsel saldırı iddiaları nedeniyle devam eden hukuki süreciyle bağlantılı olduğu belirtildi.



2026 Dünya Kupası L Grubu'nda Gana ile Panama, 18 Haziran'da Toronto'da karşı karşıya gelecek.











