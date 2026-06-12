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Fenerbahçe'de Brahim Diaz, Grimaldo ve Asensio gelişmesi!

Senad Ok, Sporx YouTube kanalında Fenerbahçe'deki transfer gelişmelerini değerlendirdi. Ok, transfer gündemindeki Brahim Diaz ile Alejandro Grimaldo ve Marco Asensio'nun geleceği hakkında da konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 19:45
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de Brahim Diaz, Grimaldo ve Asensio gelişmesi!
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Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertli kulübün transfer gündeminde yer alan isimlerle ilgili önemli bir açıklama geldi.

Senad Ok, Sporx YouTube kanalında Fenerbahçe'deki transfer gelişmelerini değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BRAHIM DIAZ BÜYÜK KATKI SAĞLAR"

Ok, Brahim Diaz isminin gündemde olduğunu belirterek, "Önemli bir isim; Brahim Diaz ismi gündemde. Gerçekten çok değerli, çok önemli. Bence gelirse çok büyük katkı sağlayacak bir isim." dedi.

"FENERBAHÇE, ASENSIO'YU BIRAKMIYOR"

Asensio iddialarına da değinen Senad Ok, sürecin Brahim Diaz transferinden bağımsız yürüdüğünü vurgulayarak, "Asensio'dan bağımsız ilerlediğini belirtelim çünkü "Asensio gitmek istiyor" şeklinde iddialar, haberler var. Bunu biz sorduğumuzda yetkililer, Asensio'nun... Yani kesinlikle Fenerbahçe Asensio'yu bırakmıyor, hani onu söyleyeyim, birincisi bu." ifadelerini kullandı.

"GRIMALDO, F.BAHÇE'NİN İSTEDİĞİ İSİMLERDEN BİRİ"

Öte yandan bek pozisyonu için de çalışmaların sürdüğünü aktaran Ok, Grimaldo ismine dikkat çekti. "Grimaldo, Fenerbahçe'nin düşündüğü, istediği isimlerden biri. Grimaldo ile alakalı da çalışmalar sürüyor." dedi.

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