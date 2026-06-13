Robert Lewandowski'nin yeni adresi için flaş iddia!

Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve adı Fenerbahçe ile de anılan Robert Lewandowski'nin geleceğiyle ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre Robert Lewandowski, menajeri Pini Zahavi ile birlikte Chicago Fire'a olası transferini değerlendirmek üzere ABD'ye doğru yola çıktı.



MLS temsilcisinin, yıldız forveti kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı belirtilirken, Lewandowski'nin de bu seçeneği değerlendirmeye aldığı ifade edildi.



Edinilen bilgilere göre Chicago Fire, 37 yaşındaki golcüye 2 ya da 3 yıllık bir sözleşme teklif etti. Sözleşmenin süresi konusunda son kararın Robert Lewandowski'ye ait olduğu kaydedildi.



Barcelona formasıyla geride kalan sezonda 46 maça çıkan Lewandowski, 19 gol atarken 4 de asist yaptı.



FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI!



Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin seçim öncesinde Polonyalı yıldızla anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.



Başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım'ın ise yüksek maliyeti nedeniyle deneyimli golcünün transferine sıcak bakmadığı iddia edilmişti.



