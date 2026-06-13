Brezilya Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Vinicius Junior, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda oynayacakları Fas maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



Vinicius Junior, "Hayalini kurduğum yerdeyim ve bu fırsatı değerlendirerek şampiyon olmak istiyoruz." dedi.



Fas hakkında da konuşan Brezilyalı futbolcu, rakiplerinin son yıllarda büyük gelişim gösterdiğini belirterek, "Fas, son yıllarda kendini çok geliştirdi. Çok iyi oyuncuları var. Güzel bir maç olacak ve Brezilya, bu maça hazır." ifadelerini kullandı.



Turnuvaya hazır olduklarını vurgulayan Vinicius Junior, "Buraya çok iyi bir turnuva geçirmek için geldik ve bizim için turnuva yarın Fas maçıyla başlayacak." dedi.



Brezilya'nın hedeflerine değinen yıldız oyuncu, "Buraya tarih yazmak için geldik. Brezilya'yı hak ettiği yere tekrar çıkarmak istiyoruz. Zirveye tekrar ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Fas'ın sürpriz yapabilecek bir takım olduğunu da söyleyen Vinicius Junior, "Fas, daha önce yaptıkları gibi sürprizlere imza atabilir. Yarın kesinlikle harika bir maç olacak." yorumunu yaptı.



