Vinicius Junior: "Hayalini kurduğum yerdeyim"
Vinicius Junior, Brezilya'nın Fas karşısında turnuvaya iyi başlamak ve şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkmak istediğini ifade etti.
Vinicius Junior, "Hayalini kurduğum yerdeyim ve bu fırsatı değerlendirerek şampiyon olmak istiyoruz." dedi.
Fas hakkında da konuşan Brezilyalı futbolcu, rakiplerinin son yıllarda büyük gelişim gösterdiğini belirterek, "Fas, son yıllarda kendini çok geliştirdi. Çok iyi oyuncuları var. Güzel bir maç olacak ve Brezilya, bu maça hazır." ifadelerini kullandı.
Turnuvaya hazır olduklarını vurgulayan Vinicius Junior, "Buraya çok iyi bir turnuva geçirmek için geldik ve bizim için turnuva yarın Fas maçıyla başlayacak." dedi.
Brezilya'nın hedeflerine değinen yıldız oyuncu, "Buraya tarih yazmak için geldik. Brezilya'yı hak ettiği yere tekrar çıkarmak istiyoruz. Zirveye tekrar ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Fas'ın sürpriz yapabilecek bir takım olduğunu da söyleyen Vinicius Junior, "Fas, daha önce yaptıkları gibi sürprizlere imza atabilir. Yarın kesinlikle harika bir maç olacak." yorumunu yaptı.
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|Özbekistan
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