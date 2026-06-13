Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Ozan Kabak: "Avustralya'yı ezberledik, çok hazırız!"

A Milli Futbol Takımının savunma oyuncularından Ozan Kabak, Avustralya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 13 Haziran 2026 01:35 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026 02:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Ozan Kabak: 'Avustralya'yı ezberledik, çok hazırız!'
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
A Milli Futbol Takımının savunma oyuncularından Ozan Kabak, teknik direktör Vincenzo Montella'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında pazar sabahı oynayacakları Avustralya'yı kendilerine ezberlettiğini söyledi.

Ay-yıldızlı ekibin, Killarney Park'taki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kabak, çok heyecanlı olduklarını belirtti.

Maça çok iyi şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Kabak, "Bugün son antrenmanımızı yapıyoruz. Bizi burada kimse yalnız bırakmadı, çok güzel bir destek var, çok güzel karşıladılar. Herkese teşekkür ediyorum. Bugün güzel bir antrenman yapıp, yarın maç için hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

Avustralya maçına her anlamda iyi hazırlandıklarının altını çizen Kabak, şunları kaydetti:

"Avustralya'yı analiz etmek için zamanımız oldu, ezberledik diyebiliriz. Fiziksel olarak güçlü bir rakip, başka bir kıtadalar önceden izleme şansımız olmadı ama hocamız çok iyi bir analiz çıkardı. Bize Avustralya'yı ezberletti. Şu an sadece Avustralya'yı izledik, analiz ettik, diğer takımlar için sayfayı açmadık. O yüzden şu an Avustralya'ya karşı bilgi sahibiyiz."

Kabak, "Alman Ligi'nde Hoffenheim ile bu sezon çok gol attın. Dünya Kupası'nda da senden gol görecek miyiz?" sorusuna, "Kim gol atmak istemez, ben de tabii ki isterim. Öncelikli hedefimiz tabii ki defans olarak gol yememek, ondan sonra inşallah nasip olur." yanıtını verdi.

Teknik direktör Montella'nın her oyuncuyla özel olarak ilgilendiğini aktaran Kabak, "Hocamız oynayanlara pozisyon icabı farklı taktikler de veriyor. Benden ne istediğini söylemek doğru olmaz ama hoca herkesle güzel bir şekilde ilgileniyor." dedi.

Ozan Kabak, şöyle konuştu:

"Turnuvalarda, modern futbolda defans yapmak zorunlu bir şey. Takım halinde defans yapmalıyız. Gol yememek çok önemli, özellikle turnuva özelinde gol yemeden kazanmak, hatta berabere kalabilmek. Bence gol yemeden maçları tamamlamak çok önemli bir etkiye sahip olacak. 2019'dan beri milli takımdayım, 7 seneyi geçti. Milli takımda forma giymek başlı başına gurur, birçok maç oynadım ilk kez dünya kupası oynuyorum. Milli takım bana çok şey kattı, ben de inşallah milli takıma bir şeyler katarım."

"KİMİN OYNADIĞININ BİR ÖNEMİ YOK"


Antrenman öncesi TRT Spor'a da konuşan ️Ozan Kabak, "Çok heyecanlıyız. Son antrenmanımız. Hava çok güzel. Bizi çok güzel karşıladılar burada. Hiçbir yerde yalnız bırakmıyor bizi vatandaşlarımız. Çok heyecanlıyız. Bakalım nasıl geçecek..." ifadelerini kullandı.

Kabak, "Analizi tamamladık. Avustralya gerçekten fiziksel olarak güçlü bir ekip. Ama biz iyi hazırlandık. Ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz sahada. İnşallah güzel bir sonuç alırız" dedi.

Milli futbolcu ayrıca, "Çok çok hazırız. Zaten 3 haftadır kamptayız. Neredeyse 10-15 gündür Amerika'dayız. Arizona'da çok iyi antrenmanlar geçirdik, buraya erken geldik adapte olabilmek için. Zaten takımdaşlığı söylememe gerek yok, siz de hissediyorsunuzdur. Keyifler de gayet yerinde. Turnuvaya iyi başlamak çok önemli. Yarın umarım en iyi şekilde başlarız ve başladığı gibi de götürürüz turnuvayı. Kimin oynadığının gerçekten önemi yok. Çünkü takım olarak bir şey başarabilirsiniz. Turnuva da uzun bir süreç. Oynayan, oynamayan herkese ihtiyaç var. Onun için takım içinde böyle bir hava yok açıkçası" ifadelerini kullandı.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Achraf Hakimi:
Achraf Hakimi: "Maçın favorisi yok"
Mohamed Ouahbi:
Mohamed Ouahbi: "Brezilya'ya saygı duyuyoruz"
Hakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu'ndan Avustralya cevabı: "Onlar öyle düşünsün!"
Ozan Kabak:
Ozan Kabak: "Avustralya'yı ezberledik, çok hazırız!"
Vinicius Junior:
Vinicius Junior: "Hayalini kurduğum yerdeyim"
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön