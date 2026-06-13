Mohamed Ouahbi: 'Brezilya'ya saygı duyuyoruz'

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Mohamed Ouahbi, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda karşılaşacakları Brezilya'ya saygı duyduklarını belirterek, turnuvada şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.



Faslı teknik adam, C Grubu'nda 14 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de oynanacak Brezilya-Fas maçı öncesinde New York New Jersey Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.



Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası'nda yarı final oynama başarısı gösteren Fas'ın beklentileri hakkında Ouahbi, iddialı konuşarak "Brezilya'ya saygı duyuyoruz ama 2026 Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz." dedi.



Ouahbi, "Biz onlara nasıl saygı gösteriyorsak onlar da bize saygı gösteriyor." ifadelerini kullandı.



Brezilya'da Neymar'ın sakatlığı hakkında Ouahbi, "Bizim için hiçbir şey değişmeyecek ama onlar için tabi değişiklikler olacaktır. Birlikte çok iyi oynuyorlar ve başka yıldız oyuncuları da var." dedi.



