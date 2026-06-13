Achraf Hakimi: "Maçın favorisi yok"
Faslı futbolcu Achraf Hakimi, Brezilya ile oynanacak maçın dengeli geçeceğini ve sahada favori olmadığını belirterek takıma güvendiklerini söyledi.
Hakimi, "Çok dengeli bir maç olacak. Her fırsatı değerlendireceğiz ama bence maçın favorisi yok." diye konuştu.
Hakimi, "Kendimize, kalitemize güvenmeliyiz. Brezilya'ya saygı gösteriyoruz ve nasıl bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda Fas'ın yarı final başarısını hatırlatan Hakimi, "Son Dünya Kupası'nı nerede bitireceğimizi tahmin edemiyorduk. 2026 Dünya Kupası'nda da maç maç giderek nereye ulaşacağımızı göreceğiz." şeklinde konuştu.
Grubun diğer maçında ise Haiti ile İskoçya, 14 Haziran Pazar günü TSİ 04.00'te Boston Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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|Avustralya
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|Paraguay
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|Türkiye
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|4
|ABD
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|1
|Meksika
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|3
|2
|Güney Kore
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|Çekya
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|Güney Afrika
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|Av.
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|1
|Bosna Hersek
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|2
|Kanada
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|3
|Katar
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|4
|İsviçre
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|0
|0
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|0
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|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|0
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|0
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|2
|Haiti
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|0
|0
|0
|0
|3
|Fas
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|0
|0
|0
|0
|4
|İskoçya
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|0
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|A
|Y
|Av.
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|1
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|0
|0
|0
|0
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|2
|Ekvador
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|0
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|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Almanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Fildişi Sahili
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|S
|Takımlar
|O
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|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Japonya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Hollanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İsveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Tunus
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Mısır
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Yeni Zelanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cape Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Suudi Arabistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İspanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Norveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cezayir
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Arjantin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Avusturya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Ürdün
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0