Achraf Hakimi: 'Maçın favorisi yok'

Fas'ın yıldız oyuncularından Achraf Hakimi, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda oynanacak Brezilya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



Hakimi, "Çok dengeli bir maç olacak. Her fırsatı değerlendireceğiz ama bence maçın favorisi yok." diye konuştu.



Hakimi, "Kendimize, kalitemize güvenmeliyiz. Brezilya'ya saygı gösteriyoruz ve nasıl bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz." ifadelerini kullandı.



Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda Fas'ın yarı final başarısını hatırlatan Hakimi, "Son Dünya Kupası'nı nerede bitireceğimizi tahmin edemiyorduk. 2026 Dünya Kupası'nda da maç maç giderek nereye ulaşacağımızı göreceğiz." şeklinde konuştu.



Grubun diğer maçında ise Haiti ile İskoçya, 14 Haziran Pazar günü TSİ 04.00'te Boston Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



