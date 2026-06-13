İsmail Yüksek'ten Avustralya'ya net mesaj: 'Bizi tanımıyorlar!'

A Milli Futbol Takımının orta saha oyuncularından İsmail Yüksek, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmenin çok büyük bir gurur olduğunu belirterek, "Buraya seçildik, inşallah hakkını da veririz." dedi.



İsmail Yüksek, ay-yıldızlı ekibin, Killarney Park'taki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Her şeyin iyi gittiğini belirten Yüksek, "İnşallah Allah'ın izniyle ilk maçımıza çıkacağız. 24 yıl sonra Dünya Kupası heyecanı yaşatacağız. Heyecanlıyız, bu heyecanı tabii ki de iyi anlamda diye düşünüyorum. Yarın da bunu sahada en güzel şekilde göstereceğiz. Ülkemize güzel bir turnuvayı en başından sonuna kadar izlettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"BU HEYECANIMIZ SAHAYA GİRİNCE BİTECEK"



Yüksek, Dünya Kupası'nda sahaya çıkarken ne düşüneceğinin sorulması üzerine, şunları söyledi:



"Geçmişte yaşadığım o zorlukları düşüneceğim. Gözümün önüne onlar gelecek. Eğer oynarsam yarın sahada en iyi mücadelemi vereceğim. Oynamasam da desteğimi vereceğim. Tüylerim diken diken oldu. Çok lüks bir hayal. Kendimle gurur duyuyorum. Şu an burada olmak çok büyük bir gurur. Bu armayı taşımak, Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil etmek çok büyük bir gurur. Allah inşallah hayalini kuran tüm futbolculara nasip etsin. Buraya seçildik, inşallah hakkını da veririz. Daha önce Dünya Kupası yaşayan hiç futbolcumuz yok. Bence herkes bu turnuva için heyecanlı. Böyle bir turnuvada bu ülkeyi temsil etmek çok büyük bir gurur. Herkes heyecanlı. Bu heyecanımız sahaya girince bitecek. Sadece maça konsantre olman gerekiyor. Şu an büyük mutluluk içindeyiz."



"HOCAMIZ GEREKLİ ANALİZLERİ YAPTI"



Avustralya maçına hazır olduklarını aktaran milli futbolcu, "Hocamız gerekli analizleri yaptı. Bu akşam son dokunuşları yapacaktır, yarın takımı en iyi şekilde hazırlayacaktır." dedi.



Yüksek, teknik direktör Vincenzo Montella'nın da kendileriyle aynı duyguları taşıdığını belirterek, şöyle konuştu:



"Onda da bence büyük bir heyecanı var. Futbolculuk döneminde yaşadığı heyecanı, teknik direktör olarak yaşıyor. Kendi milleti olmamasına rağmen başka bir milletin hocası olarak gelmesi bence çok büyük bir gurur. Artık İtalyan değil de Türk hoca olarak gözüküyor. Kendisi de bence bu duyguyu ve heyecanı hissediyor. Bunu da futbolculara en iyi şekilde aktarıyor. Dünya Kupası'nın önemli bir turnuva olduğunu, belki uzun yıllar turnuva olacağını her seferinde söylüyor. Çok iyi şekilde hazırlanmamız gerektiğini söylüyor. Bence tüm takım bunu sahaya uyguluyor."



"İNŞALLAH HAYAL ETTİĞİMİZ YERE KADAR GİDECEĞİZ"



Antrenman öncesi TRT Spor'a da açıklama yapan İsmail Yüksek, "Valla artık heyecanımızı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Çünkü turnuva başladı bizim için. Yarından itibaren artık turnuvaya başlıyoruz. Önemli bir turnuva. Heyecanlıyız. Ülkemizi böyle bir turnuvada temsil etmek büyük bir gurur bizim için. İnşallah hayal ettiğimiz yere kadar gideceğiz" dedi.



"BİZİ TANIMIYORLAR!"



Avustralya cephesinden gelen açıklamalar için konuşan Yüksek, "Avustralya cephesinden komik açıklamalar geldi. Kendilerine göre herhalde bizi baskıya sokmaya çalışıyorlar ama bana göre komikçe bir söylem. Bizi tanımıyorlar. Türkiye'deki baskıyı çok bilmiyorlar bence." ifadelerini kullandı.



"ÜSTESİNDEN GELEBİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK!"



Açıklamalarına devam eden milli futbolcu, "Avrupa Şampiyonası'nda da güzel bir başarı elde ettik. Oraya giderken de birçok arkadaşımızın daha önce Avrupa Şampiyonası tecrübesi yoktu. Takımımızda üst düzey takımlarda forma giyen arkadaşlarımız var. Kaliteli, karakterli... Evet ilk defa Dünya Kupası'na katılacak bu ekip ama gerçekten üstesinden gelebileceğimizi önceki turnuvalarda gösterdik bence." sözlerini sarf etti.







