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İsmail Yüksek'ten Avustralya'ya net mesaj: "Bizi tanımıyorlar!"

A Milli Futbol Takımının orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Avustralya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 13 Haziran 2026 01:47 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026 03:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
İsmail Yüksek'ten Avustralya'ya net mesaj: 'Bizi tanımıyorlar!'
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A Milli Futbol Takımının orta saha oyuncularından İsmail Yüksek, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmenin çok büyük bir gurur olduğunu belirterek, "Buraya seçildik, inşallah hakkını da veririz." dedi.

İsmail Yüksek, ay-yıldızlı ekibin, Killarney Park'taki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Her şeyin iyi gittiğini belirten Yüksek, "İnşallah Allah'ın izniyle ilk maçımıza çıkacağız. 24 yıl sonra Dünya Kupası heyecanı yaşatacağız. Heyecanlıyız, bu heyecanı tabii ki de iyi anlamda diye düşünüyorum. Yarın da bunu sahada en güzel şekilde göstereceğiz. Ülkemize güzel bir turnuvayı en başından sonuna kadar izlettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU HEYECANIMIZ SAHAYA GİRİNCE BİTECEK"

Yüksek, Dünya Kupası'nda sahaya çıkarken ne düşüneceğinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Geçmişte yaşadığım o zorlukları düşüneceğim. Gözümün önüne onlar gelecek. Eğer oynarsam yarın sahada en iyi mücadelemi vereceğim. Oynamasam da desteğimi vereceğim. Tüylerim diken diken oldu. Çok lüks bir hayal. Kendimle gurur duyuyorum. Şu an burada olmak çok büyük bir gurur. Bu armayı taşımak, Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil etmek çok büyük bir gurur. Allah inşallah hayalini kuran tüm futbolculara nasip etsin. Buraya seçildik, inşallah hakkını da veririz. Daha önce Dünya Kupası yaşayan hiç futbolcumuz yok. Bence herkes bu turnuva için heyecanlı. Böyle bir turnuvada bu ülkeyi temsil etmek çok büyük bir gurur. Herkes heyecanlı. Bu heyecanımız sahaya girince bitecek. Sadece maça konsantre olman gerekiyor. Şu an büyük mutluluk içindeyiz."

"HOCAMIZ GEREKLİ ANALİZLERİ YAPTI"

Avustralya maçına hazır olduklarını aktaran milli futbolcu, "Hocamız gerekli analizleri yaptı. Bu akşam son dokunuşları yapacaktır, yarın takımı en iyi şekilde hazırlayacaktır." dedi.

Yüksek, teknik direktör Vincenzo Montella'nın da kendileriyle aynı duyguları taşıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Onda da bence büyük bir heyecanı var. Futbolculuk döneminde yaşadığı heyecanı, teknik direktör olarak yaşıyor. Kendi milleti olmamasına rağmen başka bir milletin hocası olarak gelmesi bence çok büyük bir gurur. Artık İtalyan değil de Türk hoca olarak gözüküyor. Kendisi de bence bu duyguyu ve heyecanı hissediyor. Bunu da futbolculara en iyi şekilde aktarıyor. Dünya Kupası'nın önemli bir turnuva olduğunu, belki uzun yıllar turnuva olacağını her seferinde söylüyor. Çok iyi şekilde hazırlanmamız gerektiğini söylüyor. Bence tüm takım bunu sahaya uyguluyor."

"İNŞALLAH HAYAL ETTİĞİMİZ YERE KADAR GİDECEĞİZ"

Antrenman öncesi TRT Spor'a da açıklama yapan İsmail Yüksek, "Valla artık heyecanımızı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Çünkü turnuva başladı bizim için. Yarından itibaren artık turnuvaya başlıyoruz. Önemli bir turnuva. Heyecanlıyız. Ülkemizi böyle bir turnuvada temsil etmek büyük bir gurur bizim için. İnşallah hayal ettiğimiz yere kadar gideceğiz" dedi.

"BİZİ TANIMIYORLAR!"

Avustralya cephesinden gelen açıklamalar için konuşan Yüksek, "Avustralya cephesinden komik açıklamalar geldi. Kendilerine göre herhalde bizi baskıya sokmaya çalışıyorlar ama bana göre komikçe bir söylem. Bizi tanımıyorlar. Türkiye'deki baskıyı çok bilmiyorlar bence." ifadelerini kullandı.

"ÜSTESİNDEN GELEBİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK!"

Açıklamalarına devam eden milli futbolcu, "Avrupa Şampiyonası'nda da güzel bir başarı elde ettik. Oraya giderken de birçok arkadaşımızın daha önce Avrupa Şampiyonası tecrübesi yoktu. Takımımızda üst düzey takımlarda forma giyen arkadaşlarımız var. Kaliteli, karakterli... Evet ilk defa Dünya Kupası'na katılacak bu ekip ama gerçekten üstesinden gelebileceğimizi önceki turnuvalarda gösterdik bence." sözlerini sarf etti. 



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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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