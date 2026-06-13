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ABD şov yaparak başladı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi ABD, turnuvaya Paraguay'ı 4-1 mağlup ederek başladı.

calendar 13 Haziran 2026 09:09
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ABD şov yaparak başladı!
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD, Paraguay'ı 4-1 mağlup etti.

Los Angeles Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesinde, turnuvanın ABD ayağının açılış seremonisi düzenlendi.

Görsel şovların yapıldığı organizasyonda ünlü sanatçılar Future, Anitta, Lisa, Rema ve Tyla sahne aldı.

Dünya Kupası'nda boy gösteren 48 ülkenin bayraklarının sahaya gelmesinin ardından ABD'nin ünlü şarkıcılarından Katy Perry sahneye çıktı. Şovların ardından müsabaka başladı.

İki ekip de karşılıklı ataklarla maça başlarken ABD 7. dakikada öne geçti. Pulisic 2 rakibinden sıyrılıp soldan ceza sahasına girerek McKennie'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada Bobadilla ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına yolladı: 1-0.

ABD öne geçmesinin ardından baskılarını daha da artırdı. 31. dakikada soldan savunmanın arkasına sarkan Pulisic, penaltı noktasına hareketlenen Balogun'a pasını aktardı. Bu futbolcu ayak içiyle meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-0.

ABD, 45+5. dakikada farkı 3'e çıkardı. Tillman'ın uzun pasına hareketlenen Balogun, 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahası içinden sert bir şutla topu filelere yolladı: 3-0.

İlk yarı ABD'nin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı karşılıklı ataklarla başladı. ABD oyunu yavaşlatırken, Paraguay 73. dakikada golü buldu. Enciso'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mauricio, yerden vuruşla topu ağlara yolladı: 3-1.

Karşılaşmada son sözü Reyna söyledi. 90+8. dakikada topla buluşan futbolcu, ceza sahası içi sağ çaprazından ayağının dışıyla kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu: 4-1.

Mücadele ABD'nin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Stat: Los Angeles

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)

ABD: Freese, Freeman, Ream, Richards, Robinson, Dest (Dk. 72 Weah), Adams, Tillman (Dk. 82 Reyna), McKennie, Pulisic (Dk. 46 Berhalter), Balogun (Dk. 72 Pepi)

Paraguay: Gill, Caceres (Dk. 80 Velazquez), Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez (Dk. 80 Gamarra), Cubas, Bobadilla (Dk. 46 Mauricio), Almiron (Dk. 80 Sosa), Sanabria (Dk. 62 Arce), Enciso

Goller: Dk. 7 Bobadilla (Kendi kalesine), Dk. 31 ve Dk. 45+5 Balogun, Dk. 90+8 Reyna (ABD), Dk. 73 Mauricio (Paraguay)

Sarı kartlar: Dk. 10 Caceres, Dk. 53 Almiron, Dk. 79 Diego Gomez, Dk. 88 Arce, Dk. 90+3 Alonso (Paraguay), Dk. 59 Adams (ABD)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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