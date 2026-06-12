Cyle Larin tarihe geçti! Kanada ve Bosna Hersek yenişemedi!

FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu açılış maçında Kanada ve Bosna Hersek takımları karşılaştı.



Kanada'nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Bosna Hersek'in golünü, 21. dakikada Jovo Lukic kaydetti.



İlk yarı, Bosna Hersek'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Kanada'ya beraberliği getiren golü, 76. dakikada oyuna giren Cyle Larin, 79. dakikada kaydetti.



Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da Dünya Kupası'na 1'er puanla başladı.



CYLE LARİN TARİHE GEÇTİ



Bosna Hersek karşısında oyuna girdikten 121 saniye sonra gol atan Beşiktaş'ın eski yıldızı Cyle Larin, Kolo Muani'den (43 saniye) bu yana Dünya Kupası'nda rakip fileleri en kısa sürede havalandıran yedek oldu.



