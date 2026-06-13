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Filenin Sultanları'nın VNL Ankara etabı kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta Ankara etabı kadrosu açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 00:26 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026 01:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları'nın VNL Ankara etabı kadrosu açıklandı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta Ankara etabı kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 2. etap maçları Ankara'da oynanacak.

Kadroda pasör çaprazı pozisyonunda Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu ve Melissa Vargas bulunurken pasörlerde Cansu Özbay, Dilay Özdemir ve Elif Şahin görev yapacak.

Smaçör rotasyonunda Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin ve Yaprak Erkek yer alırken orta oyuncu olarak Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal ve Zehra Güneş kadroya dahil edildi.

Libero pozisyonunda ise Eylül Akarçeşme Yatgın ile Gizem Örge forma giyecek.



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