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Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Dünya Kupası'nı 14. sırada tamamladı

İlke Özyüksel Mihrioğlu, Budapeşte'deki Modern Pentatlon Dünya Kupası finalinde 1437 puanla 14. sırada yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 23:50 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026 03:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Dünya Kupası'nı 14. sırada tamamladı
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Milli modern pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası finalinde 14. oldu.

Yarışın laser run etabının ardından oluşan sıralamada milli sporcu, 1437 puanla 14. sırada yer aldı.

Ev sahibi Macaristan'dan Blanka Guzi 1495 puanla altın madalyanın sahibi olurken, Büyük Britanya'dan Poppy Clark 1490 puanla ikinci, İspanya'dan Laura Heredia ise 1479 puanla üçüncü sırayı elde etti.

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