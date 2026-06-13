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Victor Nelsson için 5 milyon euro

Victor Nelsson'un menajeri, Galatasaray'ın kadroda düşünmediği oyuncusu için İtalya'dan teklif getirecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 10:40
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Victor Nelsson için 5 milyon euro
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Galatasaray'ın gözden çıkardığı Victor Nelsson için önemli bir gelişme yaşandı.

Danimarkalı futbolcunun menajeri İtalya'dan bir takımdan teklif getireceğini söyledi. Geçen sezon Verona ile küme düşen oyuncu için konuşulan bonservis bedeli ise 4-5 milyon Euro seviyelerinde.

Sarı-kırmızılılar, teknik heyetin planında olmayan savunmacıyı kesin olarak takımda düşünmüyor.

27 yaşındaki Victor Nelsson, geçen sezon kiraladığı Hellas Verona'da 38 maçta süre bulmuştu.

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