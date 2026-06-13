Victor Nelsson için 5 milyon euro

Galatasaray'ın gözden çıkardığı Victor Nelsson için önemli bir gelişme yaşandı.
Danimarkalı futbolcunun menajeri İtalya'dan bir takımdan teklif getireceğini söyledi. Geçen sezon Verona ile küme düşen oyuncu için konuşulan bonservis bedeli ise 4-5 milyon Euro seviyelerinde.
Sarı-kırmızılılar, teknik heyetin planında olmayan savunmacıyı kesin olarak takımda düşünmüyor.
27 yaşındaki Victor Nelsson, geçen sezon kiraladığı Hellas Verona'da 38 maçta süre bulmuştu.
Danimarkalı futbolcunun menajeri İtalya'dan bir takımdan teklif getireceğini söyledi. Geçen sezon Verona ile küme düşen oyuncu için konuşulan bonservis bedeli ise 4-5 milyon Euro seviyelerinde.
Sarı-kırmızılılar, teknik heyetin planında olmayan savunmacıyı kesin olarak takımda düşünmüyor.
27 yaşındaki Victor Nelsson, geçen sezon kiraladığı Hellas Verona'da 38 maçta süre bulmuştu.